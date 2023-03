El fundador del Frente Patria Grande Juan Grabois cuestionó hoy a la mayor parte de los dirigentes políticos con aspiraciones electorales porque ya ni siquiera "prometen" en tiempos de campaña, algo que consideró "malísimo", y advirtió al encabezar un acto en Bariloche que los candidatos que no hacen promesas no se "comprometen" con sus potenciales votantes y después "no rinden cuentas".

"Antes se decía que los políticos prometen pero no cumplen. Ahora ni prometen, es malísimo", sostuvo Grabois durante la 7ª Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, una iniciativa que impulsa junto al ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, y que, dijo, consiste en recorrer el país para incorporar "problemáticas, experiencias y propuestas" con vistas a un "plan quinquenal".

Al exponer en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, el abogado y dirigente de Patria Grande aseguró que aquellos que pretendan asumir candidaturas en este 2023 deben mostrar "planificación", para lo cual tienen que "empezar a prometer cosas" y decir luego "lo que van a hacer".

"Para gobernar el futuro hay que planificar, de una forma democrática y participativa"

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente cierra Encuentro Nacional a tres años del primer caso de Covid en el país

"Para gobernar el futuro hay que planificar, de una forma democrática y participativa", planteó Grabois, y además parafraseó una de las definiciones más conocidas del papa Francisco al destacar que la recorrida por la Argentina que lleva adelante "se construye de abajo hacia arriba y de la periferia al centro".

La idea del "plan quinquenal" que promueven Grabois y De Pedro apunta a conformar "una plataforma de propuestas sobre infraestructura, tierra, techo, trabajo, salud y educación, entre otros ejes, que pueda ser tomado por cualquier candidato o candidata que quiera encarar un proceso de transformación y desarrollo" en la Argentina, según consignaron desde Patria Grande a través de un comunicado.

Durante el acto en Bariloche se proyectó en una pantalla gigante un mensaje en video enviado por De Pedro, que felicitó a los participantes y los instó a "seguir trabajando por la planificación de una Argentina federal que lleve felicidad a cada rincón de la tierra".

En la actividad estuvo presente el subsecretario de Relaciones Municipales del ministerio del Interior, Pablo 'Tato' Giles, quien destacó que el trabajo con Grabois a los fines de desarrollar una plataforma incluye "propuestas en materia de energía, infraestructura para el desarrollo productivo, logística, transporte y temas estratégicos".

MIRÁ TAMBIÉN Cristina Kirchner lamentó el fallecimiento de la actriz Maria Onetto

En la asamblea realizada en el Centro Regional Andino de la Universidad de Comahue se sucedieron decenas de expositores con la intervención de representantes de comunidades originarias y del sector académico y estudiantil, como también de investigadores del Conicet y profesionales de la salud, quienes pusieron en común "experiencias y propuestas", según informaron los organizadores.

Entre los participantes estuvo la diputada nacional del Frente de Todos Natalia Zaracho (también de Patria Grande) al igual que la médica epidemióloga Romina Berazategui y los referentes locales José Paredes (Federación de Cartoneros Viedma) y Felisa Curamil (Parlamento Mapuche Tehuelche), quienes alentaron el debate a partir de ejes temáticos como trabajo, salud, feminismo, educación, vivienda, ciencia y tecnología, educación y juventud.

La lista de oradores se completó con la investigadora del Conicet Celeste Ratto, la periodista Belén Echeverri, la dirigente universitaria Juana Sánchez Roa (Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de UNC), Andrea Reuque (Sistema de Estacionamiento Medido), Elida Cañumil (MTE), Federico Ingaramo (Fundación Gente Nueva) y Ezequiel Palavecino (Apdh regional Bariloche). (Télam)