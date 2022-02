La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo hoy en La Pampa que "las violencias más extremas en género son los femicidios, los travesticidios y transfemicidios".

Al mismo tiempo, se refirió a la Ley Brisa, que otorga un aporte a hijas e hijos de víctimas de femicidios, y señaló que "se está trabajando en modificar la reglamentación vigente, porque la actual complejiza los trámites para recibir esa reparación".

Gómez Alcorta llegó a La Pampa acompañada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y de Seguridad, Aníbal Fernández, para inaugurar en Santa Rosa, junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, la primera reunión regional del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Transfemicidios y Travesticidios.

Ziliotto agradeció la presencia de los funcionarios "para abordar políticas públicas que apuntan a la igualdad, a la equidad, a la inclusión y al desarrollo de una problemática que nos preocupa y nos ocupa y que nos ha llevado en La Pampa, a fortalecer la Secretaría de la Mujer para trabajar en prevención y la erradicación de la violencia de género".

Gómez Alcorta, en conferencia de prensa, afirmó que "venimos trabajando desde 2020 los tres ministerios en políticas públicas para abordar y prevenir las violencias más extremas en materia de género, que son los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios".

"Cuando una persona esta viviendo una situación de violencia y va a pedir ayuda al Estado, da un paso que es muy difícil, no importa si llama al 911, a la línea 144 o golpea la puerta del área de género, al municipio, si pide ayuda a un hospital o a una comisaria, ésta persona que da un paso pide una ayuda al Estado y si damos una mala respuesta como Estado, lo que estamos haciendo es aumentar los riesgos para los femicidios", explicó.

Tras detallar el proceso de conformación del Consejo Federal y la firma del acuerdo "Por una Argentina libre de violencia", la ministra destacó la importancia de estos encuentros federales en los que se debaten políticas públicas y pautas de abordaje a la problemática.

Consultada su opinión respecto a la Asociación de Meretrices de la República Argentina (AMMAR), que sostiene que la prostitución es un trabajo, la ministra señaló que "el Gobierno no tiene una posición sobre una organización social que tiene personería jurídica y está integrada según las normas vigentes y en cuanto a la prostitución -agregó- hay que decir que en la Argentina no está penada, no es un delito, no lo ha sido así a lo largo de muchísimas décadas y claramente hay una decisión muy fuerte, muy decidida del Gobierno nacional para trabajar y combatir la explotación de la prostitución y la trata de personas".

Acerca de la Ley Brisa, que otorga una pensión a las hijas e hijos de víctimas de femicidios, Goméz Alcorta admitió que "es engorroso" acceder a esa subvención y señaló que "la ley tiene una reglamentación que complejizó este beneficio".

"Entendemos que hubo muchas demoras vinculadas a los trámites que se venían llevando adelante, hemos agilizado solicitudes pendientes y estamos trabajando junto a otros organismos para hacer modificaciones en la reglamentación para que agilice los procesos porque somos conscientes que si algo no podemos permitirnos como Estado, además de la pérdida de una madre víctima de femicidio, es que los hijos, hijas de las víctimas tengan que hacer trámites engorrosos por una pensión que es una reparación", amplió.

Además señaló que "estamos acompañando cada caso para la tramitación para un apoyo urgente económico que se da en el primer momento en el que, en medio de la tragedia, la familia tiene que afrontar ciertos gastos y estamos presentando otras políticas que también abordaremos en éste encuentro federal". (Télam)