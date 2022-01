(Por Daniel Scarímbolo, enviado especial).- La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo hoy en Tegucigalpa que el acompañamiento argentino a Xiomara Castro en su asunción como Presidenta de Honduras, que tendrá lugar mañana, debe entenderse como un reconocimiento a un hecho histórico que además "es parte del proceso de transformación" que atraviesa la región, "en el que los proyectos de Gobierno que proponen alternativas a los modelos neoliberales están resurgiendo con fuerza, volviendo a protagonizar y representar la expresión popular".

Gómez Alcorta afirmó en diálogo con Télam que el objetivo de la administración del presidente Alberto Fernández "solo se sostiene en clave latinoamericana, porque se inscribe y levanta las banderas de la Patria Grande, justa, libre, soberana y feminista".

-Télam: ¿Qué significa que Xiomara Castro se convierta en la primera mujer presidenta de Honduras?

-Gómez Alcorta: Es, sin dudas, un paso muy importante, fundamentalmente en dos sentidos: en primer lugar, en términos históricos, porque Xiomara (Castro) es la primera mujer Presidenta de Honduras en un mundo donde la política sigue siendo centralmente patrimonio masculino. De 193 países, solo 22 mujeres ostentan el cargo de Jefas de Estado o Presidentas. En segundo lugar, en términos políticos, porque no se trata solamente de una cuestión de género: asume como Presidenta una mujer que desde el golpe de Estado en Honduras en 2009 encarnó la resistencia a las políticas neoliberales en defensa de un modelo de país y de región que priorice los derechos del pueblo, la libertad y la soberanía.

-T: ¿Cuál es el mensaje de la Argentina con la presencia de la Vicepresidenta y de la ministra de las Mujeres en la asunción, precisamente, de una mujer?

-GA: El mensaje es muy claro. Nuestro proyecto político solo se sostiene en clave latinoamericana porque se inscribe y levanta las banderas de la Patria Grande, justa, libre, soberana y feminista. Acompañamos la asunción de Xiomara Castro fundamentalmente porque es parte del proceso de transformación que estamos viendo en la región, en el que los proyectos de gobierno que proponen alternativas a los modelos neoliberales están resurgiendo con fuerza, volviendo a protagonizar y representar la expresión popular. Lo que está pasando en Honduras nos acerca al objetivo que perseguimos para nuestros pueblos: democracias de alta intensidad que incluyan a todas, todes y todos.

-T: ¿Ve un liderazgo femenino en la región, con tantas mujeres en altos cargos?

-GA: Sin lugar a dudas hay avances muy importantes en Latinoamérica. El reciente anuncio del gabinete del presidente (Gabriel) Boric en Chile, que lo ubica entre los cinco países del mundo con más mujeres en el gabinete; y la asunción de Xiomara Castro en Honduras son una prueba irrefutable en este sentido. Tenemos muy claro que persisten múltiples desafíos para que nuestras democracias sean, efectivamente, paritarias, pero es innegable que en los últimos años hemos asistido a avances históricos y ampliaciones de derechos sin precedentes, que nos ubican en el camino hacia la región igualitaria que soñamos y por la que trabajamos todos los días.

-T: ¿Se construye una integración latinoamericana a partir de estos cambios de rumbo, como en Argentina hace dos años, luego en Perú y ahora en Chile y Honduras, además de lo que podría pasar en Brasil y Colombia próximamente?

-GA: Sí, o al menos ese es el anhelo y el objetivo. La integración continental es una necesidad estratégica por la que trabajamos de manera incansable. Por supuesto que los triunfos de fuerzas progresistas y de izquierda en distintos países de la región son una muy buena noticia en ese sentido. Recordemos que hace apenas unos años las derechas más reaccionarias parecían tener la iniciativa y habían llegado al Gobierno en casi toda América Latina, en algunos lugares mediante elecciones y en otros con golpes de Estado. Se hablaba en ese momento de un final del ciclo progresista. Entonces, la situación actual es promisoria, porque abre la posibilidad de que se relance el proceso de integración de nuestros pueblos, que se abrió a principios del siglo XXI y quedó trunco. Tenemos que mirar las experiencias por las que transitamos para aprender, para no repetir errores, ni arrancar de cero en muchas cosas, y una de las lecciones más valiosas es la necesidad de no quedarnos a mitad de camino en la integración. En un mundo con las tensiones geopolíticas que estamos viviendo, lo que no avanzamos en la integración continental después se convierte en una debilidad de nuestros propios Gobiernos. (Télam)