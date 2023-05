La precandidata a Jefa de Gobierno porteño por el Frente de Todos (FdT), Elizabeth Gómez Alcorta, consideró hoy que los postulantes que representan a la coalición en la Ciudad de Buenos Aires "representan cosas distintas" y aseguró que desde su espacio, "Movemos", "se hace fuerza" para que Axel Kicillof se presente a la relección en la provincia de Buenos Aires y que el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, compita por la Presidencia en las próximas elecciones.

"Creemos que podríamos ganar las elecciones si tuviésemos a alguien que fuera capaz de generar una síntesis en el FdT. Si esto es posible, no haría falta una PASO en CABA. Los precandidatos (Pedro) Rosemblat, (Leandro) Santoro y yo representamos cosas diferentes", expresó la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en declaraciones a FutuRock.

Hoy a las 18, en el Espacio IFT, ubicado en Boulogne Sur Mer 549, la abogada y exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzará su precandidatura para competir por la jefatura de gobierno porteña en una eventual interna del FdT en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En la presentación, Gómez Alcorta estará acompañada por el Secretario General de ATE Capital, Daniel "Tano" Catalano; el Secretario General de AGTSyP, Roberto “Beto” Pianelli; el Secretario General de SIPREBA, Agustín Lecchi; la Presidenta de la Junta Vecinal del Barrio Los Piletones, Mónica Ruejas, y Rafael Klejzer, ambos representantes del Movimiento Popular La Dignidad; además de Zaida Chmaruk del Partido Comunista, y otras referencias gremiales, estudiantiles y políticas que integran "Movemos", según se informó a través de un comunicado.

"Queremos formular una apuesta para que el FdT pueda tener el mejor candidato en todos los distritos. Queremos a Axel (Kicillof) en la provincia de Buenos Aires y a (Eduardo) "Wado" (de Pedro) en las elección nacional. Aunque para mí, la candidata era sin dudas (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), lo digo porque no tengo ningún problema para la comprensión de texto", apuntó con ironía al referirse a una frase que utilizó la exmandataria para descartar su postulación.

No obstante, la exfuncionaria que integró el gobierno del presidente Alberto Fernández consideró que desde el sector que integra en la coalición oficialista, se percibe "como un problema" que el ministro de Economía, Sergio Massa, aspire a una postulación presidencial, al evaluar que "no hay que derechizar" al FdT.

"Hace mucho tiempo que no proponemos una alternativa que enamore e ilusione en la Ciudad de Buenos Aires. Pepe (Rosemblat) es kirchnerista, Santoro es radical, nosotros somos más de izquierda. Esa heterogeneidad creo que nos suma, no nos resta. Buscamos sumar y no fragmentar", expresó.

Finalmente, la exfuncionaria señaló que hasta a la clase media "le está costando vivir en la Ciudad" y eso "no es obra del mercado", si no que sucede porque "hay un proyecto de Ciudad (que encarna el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta) que hace que todo sea cada vez más costoso", concluyó.

(Télam)