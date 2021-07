El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, calificó hoy como una "farsa" la causa por supuestas irregularidades en el Plan Qunita, luego de que ayer la justicia determinó la inexistencia de delito en el programa de entrega de kits para recién nacidos, y añadió que el único objetivo fue el de "ensuciar un proyecto político y sanitario".

"En el medio se perdió el programa. Se perdieron la vida de niños que fallecieron y se ensució un proyecto político y sanitario, ese fue el objetivo", dijo Gollan esta mañana en declaraciones a AM 750, en las que calificó de "farsa" la denuncia iniciada por Graciela Ocaña.

El Tribunal Oral Federal 1 dispuso ayer el sobreseimiento de todos los imputados por el llamado Plan Qunita, la compra de un kit destinado a evitar muertes de bebés, luego del dictamen de la fiscal Gabriela Baigún, quien en base a dos peritajes, estableció que no hubo sobreprecios ni se direccionó la licitación, por lo que no hubo perjuicio para el Estado ni se cometió delito.

"La única prueba que se presenta es la de una denunciante serial, Graciela Ocaña, que jamás ha hecho una ley que le sirva a nadie. La prueba que ofrece, es que ella con su tía fue a Once, y encontró mejores precios entre algunos de los artículos que incluía el kit", explicó hoy Gollan.

"En aquel momento el juez Bonadio pide tres veces una pericia pero como le dan mal, no le gusta el resultado, las anula y utiliza ese relevamiento de precios presentado por Ocaña", añadió.

El ministro puntualizó luego que cuando "llega la fiscal Baigún lo que dice es ´no tengo pruebas´, porque no puedo tomar las pruebas de precios relevados en Once, de las cuales faltaban por ejemplo, 14 productos, y no había cálculo de costos financieros, ni logísticos, y ordena hacer una pericia como corresponde, y vieron que no hubo direccionamiento, ni nada ilegal".

La decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal 8 benefició a exfuncionarios kirchneristas como Aníbal Fernández, Gollan y Nicolás Kreplak -estos dos últimos actuales ministro y viceministro de Salud bonaerense-, entre otros y a empresarios que proveyeron los insumos para el kit, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los jueces Adrián Grunberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron además levantar los embargos que había dictado en el caso el fallecido juez federal Claudio Bonadio.

El Tribunal resolvió dictar los sobreseimientos luego de un dictamen de la fiscal de juicio Gabriela Baigún, a favor hacer lugar a la excepción de falta de acción por inexistencia de delito.

Esta decisión se tomó a raíz de una pericia ordenada en la llamada "instrucción suplementaria" preparatoria del juicio oral que dio como resultado que no hubo perjuicio para el Estado Nacional. (Télam)