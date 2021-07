El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que fue sobreseído en la causa del Plan Qunita porque "no hay delito", y denunció "intencionalidad política" para "dañar a las personas y al programa"

"No hubo delito, se pagaron los precios acordes al mercado. Es lo que dice la pericia. Nos sobreseen porque no hay delito", resaltó Gollan en declaraciones al programa Incorrectamente Políticos, que conduce Guadalupe Vázquez por radio Rivadavia. En ese marco, el funcionario bonaerense subrayó: "Claramente hubo una intencionalidad política. Se usó esto a través de la justicia para dañar a las personas y al programa"

El Tribunal Oral Federal número uno resolvió ayer por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como "Plan Qunita". De esta manera, la fiscal desistió de la acusación sobre el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense y su segundo, Nicolás Kreplak, entre otros. Al respecto, Gollan reiteró que "todo fue un gran armado", y destacó que "todos los controles de calidad de los kits fueron hechos y eran excelentes". "Ninguno de los chicos que usó estos kits tuvo algún accidente

No hubo ningún problema. Al contrario, se salvaron muchas vidas", manifestó. Consultado sobre su visión respecto de la denuncia que presentó la diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, respondió: "Se abrió una causa por la denuncia de una persona que se dedica solamente a denunciar". "No se le conocen leyes que hayan mejorado la vida de nadie, pero sí que rebolea denuncias todo el tiempo que después terminan en la nada", disparó. En esa línea, el funcionario bonaerense continuó: "La única manera que tiene la Justicia para medir si hay un delito o no es pedir una pericia. El entonces juez (Claudio) Bonadío pide tres veces una pericia, y como no le da como él quería las dictamina nulas y eleva a juicio oral y público". "Es una aberración jurídica como pocas en la historia de los juicios ¿Qué hace la fiscal Baigún? Pidió una pericia que dictaminó que no se pagaron sobreprecios, que no hubo redireccionamiento", argumentó. Para Gollan, la causa fue "toda una gran fantasía que sirvió para denostar gente, pero sobre todo para hacer caer un programa, lo que le costó la vida a muchos chicos que murieron innecesariamente". "Los ingenieros que hicieron los peritajes probaron que las cunas eran perfectas. El moisés debía durar hasta los seis meses", aclaró respecto de la seguridad del material entregado a las familias. Por último, el ministro de Salud bonaerense concluyó: "No hubo delito, se pagaron los precios acordes al mercado. Es lo que dice la pericia". MD/AMR NA