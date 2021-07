El ministro de Salud bonaerense y flamante precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, anunció hoy que permanecerá al frente de esa cartera por pedido del gobernador Axel Kicillof "hasta bien cerca por lo menos de las elecciones (generales) de noviembre" porque "todavía" se debe "lidiar con la pandemia".

Gollan confirmó de ese modo que "seguirá trabajando en los dos frentes, en la gestión de salud de la provincia, junto con un equipo maravilloso", y al mismo tiempo participará de la campaña del FdT, y adelantó que una vez que él renuncie al ministerio está "seguro" que su segundo, el actual viceministro Nicolás Kreplak, "va a seguir manejando y llevando adelante" la cartera, porque "tiene una experiencia de gestión impresionante".

En declaraciones a Radio 10, el titular de la cartera de Salud bonaerense contestó declaraciones de la precandidata a diputada de la coalición opositora de Juntos Graciela Ocaña sobre las personas fallecidas por Covid-19 en el distrito.

Además fue consultado por la causa Qunita, iniciada justamente a partir de una denuncia de Ocaña, en la que fue sobreseído por la Justicia junto a todos los funcionarios que inicialmente fueron imputados.

MIRÁ TAMBIÉN Se reanudan en Mendoza y San Juan los juicios por delitos de lesa humanidad

"Ocaña nunca hizo ni tareas ejecutivas ni legislativas, su única obsesión es perseguir, buscar, hacer causas, investigaciones, que no es para lo que se la vota. Se la vota, si es diputada, para que haga leyes que le mejoren la vida a la gente", planteó, y luego recordó que conoció a Ocaña en la gestión (porque ella, entre 2007 y 2009, llegó a ser ministra de Salud del kirchnerismo) y "de salud no sabía nada".

Por otro lado, Gollan convocó a todos los sectores políticos a llevar adelante una campaña en la que no se busque transformar el debate de ideas y propuestas "en una carnicería que haga que después las familias, los amigos, se peleen" y exhortó a los representantes de la principal coalición opositora "a dejar de meter miedo, odio, temor y angustia", porque la gente "tiene mucho agobio".

"La mayor parte de nuestro pueblo lo que quiere es paz y empezar a salir de la pandemia", destacó, y en el mismo sentido evaluó que en esta campaña se empezará a sentir "la esperanza que uno está viendo", que incidirá en la definición del voto, sobre lo cual enumeró, a modo de ejemplo, un "récord de exportaciones en la provincia" y la recuperación de "5000 puestos de trabajo industriales".

Además, Gollan consideró que a la hora de ir a votar "la gente va a valorar mucho que los cuidamos y se cuidaron", analizó que frente a la pandemia "el pueblo bonaerense mayoritariamente se comportó bien" ante los llamados a cuidarse y las medidas para evitar contagios, y vaticinó que hacia finales de año la pandemia se convertirá "en otra cosa, porque no es que se va la pandemia, pero la transformaremos en otra cosa".

MIRÁ TAMBIÉN Estos son los nombres confirmados para buscar un lugar en la Legislatura bonaerense

"Ahora hay que ir por los otros sectores, los que fueron golpeados porque es ahí donde golpea más fuerte la pandemia: el turismo, el ocio, la recreación, eso también se va a recuperar, y este fin de año, este verano, con algunas medidas de cuidado, porque no es que ya se ganó la batalla, vamos a tener otra realidad", vaticinó.

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Salud provincial contó algunos episodios de su historia política y su biografía, y entonces relató que durante la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 fue secuestrado y estuvo "muchos meses en un centro clandestino con una tortura muy atroz, y después muchos años en prisión" hasta que pudo salir del país hacia Alemania, donde vivió un año y medio.

"Tengo escrito un libro novelado sobre todo esto, y la verdad es que uno no podía hacer otra cosa en un momento de la vida. Después, en el periodo menemista, uno pensó que las cosas iban a hacer imposibles de transformar, pero siempre seguíamos con alguna actividad social en los barrios, en el hospital público, hasta que apareció Néstor, y nos devolvió una esperanza a una generación. Apareció Néstor, después Cristina", afirmó.

En otro orden, y al ser consultado por Ocaña, Gollan insistió con que no quiere entrar "en el fango de la política" ni "polemizar" permanentemente con la precandidata que lo denunció por el programa Qunita, el plan de distribución de kits inspirados en Finlandia para madres y bebés, para evitar el colecho, que había sido creado por el fallecido diseñador industrial y joven militante de La Cámpora Santiago Ares.

De hecho, Gollan responsabilizó a sectores de la oposición de Juntos de querer "instalar la necropolítica", en la que "todo es mensaje de odio y destrucción", y luego subrayó que a partir de unas declaraciones de Ocaña sobre los fallecidos por coronavirus en la provincia Buenos Aires, a las que consideró "una burrada", él "tuvo que salir a responder".

"Yo le escuchaba (a Ocaña) decir que la provincia de Buenos Aries tiene el 38,5% de la población y el 50% de los fallecidos por Covid. No entremos en ese juego, porque lejos, la ciudad de Buenos Aires, con todos los recursos, con un PBI enorme, con el doble del que tiene la provincia de Buenos Aires per cápita, con un presupuesto gigante, con todo cerquita, porque (la CABA) no es una provincia gigante, con la mayor estructura hospitalaria privada del país, es por lejos -cada millón de habitantes- la jurisdicción con mayor mortalidad y mayor cantidad de casos", replicó Gollan. (Télam)