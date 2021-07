El ex ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan se sometió hoy a una serie de exámenes de rutina antes de meterse de lleno en la campaña electoral provincial. Según supo NA de fuentes bonaerenses, se trató de un "chequeo de rutina" que comenzó hoy y continuará mañana con otras pruebas

Gollan se realizó los éxamenes en el sanatorio Güemes. Sucede que el ex ministro de salud provincial tiene un marcapasos de hace tiempo, por lo que periódicamente se somete a estudios para corroborar su buen funcionamiento. El precandidato del oficialismo dejó el cargo al frente del Ministerio de Salud de Axel Kicillof este martes, para dedicarse de lleno a la campaña del Frente de Todos en el distrito de principal peso electoral. En su lugar asumió Nicolás Kreplak, quien ayer tomó control de la cartera en un acto realizado en la Casa de Gobierno provincial, en la ciudad de La Plata, del que participó Gollan. "Me toca reemplazar a un amigo, compañero, un referente; una de las personas más nobles que conozco, un ejemplo; un doctorado en fortaleza y espíritu; un maestro sabio y generoso, una persona imposible de doblegar", sostuvo el flamante ministro de Salud bonaerense al destacar la figura de Gollan. Y agregó: "Va a ser no solamente un enorme candidato sino que estoy seguro que va a tener una función destacadísima en elCongreso de la Nación para que sea una patria más justa". MG/GAM NA