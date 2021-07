(Por Juliana Ricaldoni).- El segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, afirmó hoy que los postulantes del oficialismo no son "porteños traídos a la provincia de Buenos Aires" sino que tienen una "historia" en ese distrito, y al referirse a cuál será su impronta como legislador desde el Congreso en caso de ser electo adelantó que trabajará desde su banca para "ampliar derechos".

"Queremos llevar leyes al Congreso para mejorar calidad de vida a la gente", subrayó el exMinistro de Salud bonaerense en esta entrevista con Télam, en la que además estimó que en las elecciones legislativas se pondrán en juego "dos modelos de país" con un Gobierno nacional que trabaja para desarrollar uno que sea "inclusivo".

Tras el reconocimiento del gobernador Axel Kicillof a su labor durante la pandemia, Gollan fue reemplazado esta semana en la cartera bonaerense por su vice Nicolás Kreplak y en la despedida del cargo, realizada en la sede central del Ministerio de Salud bonaerense, lo acompañó un nutrido grupo de trabajadores.

"Fueron momentos sumamente emotivos y cálidos. Estaban todos al aire libre, con distanciamiento, pero en un momento, que duró 10 segundos, seis o siete jóvenes se abrazaron, saltaron y se les bajó el barbijo. Fue un instante. Obviamente, no está bien, pero rápidamente se lo volvieron a colocar", señaló al responder los cuestionamientos que recibió por esa escena desde algunos sectores.

Con 66 años, Gollan es médico graduado de la Universidad de Rosario, tiene una larga trayectoria en la medicina social, y en 2015 se desempeñó como Ministro de Salud de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta.

-Télam: ¿Cómo fue haber formado parte del gobierno de Kicillof durante este año y medio?

-Daniel Gollan: Fue mi experiencia de gestión más maravillosa. Es muy particular la forma en que se trabaja con el equipo de gabinete, con una confianza total, un intercambio permanente. La de Axel es una manera muy fuerte y homogénea de construir, sin necesidad de generar estridencias ni impostar. Es absolutamente transparente en la gestión.

-T: Hace 32 años que trabaja en la salud pública bonaerense. ¿Por qué cree que lo eligieron para la lista?

-DG: Para mí es un honor y un compromiso. En este último tiempo la salud se puso en agenda en el mundo, en el país y en la provincia. Trabajamos denodadamente para dar la mejor respuesta posible sobre la base de una situación heredada muy complicada. María Eugenia Vidal se jactaba de no abrir hospitales porque pensaba que no hacían falta. No solamente había sido deteriorada la parte edilicia, sino también fue denostada la plantilla laboral. El trabajador de la salud perdió la capacidad de compra en sus salarios, se los maltrató de toda manera posible.

-T: ¿Qué le aporta usted a esa boleta?

-DG: Hay una historia mía, de Victoria (Tolosa Paz) y del resto de los candidatos. No estamos inventados en la provincia de Buenos Aires. Hace 32 años que camino los barrios curando gente, trayendo chicos al mundo, en los hospitales. Esa fue mi vida. Es un valor agregado a otros contrincantes que no tienen esa historia, ni les gusta mucho caminar la provincia, ni el conurbano. A nosotros nos encanta, es nuestra vida. Gozamos cuando la gente se alegra y nos entristecemos cuando los bonaerenses la pasan mal. No somos porteños traídos a la provincia, sino que formamos parte de ella.

-T: ¿La lista consolida al FdT como un espacio político que logró trascender una alianza electoral?

-DG: Estoy convencido de que sí, por la madurez de cómo se cerraron la principales listas, en todos lados fue en unidad. Veo un nivel de armonía y contundencia, reconociéndonos como frente, y el cierre fue muy bueno porque nos permite llevar ideas al Congreso que compartimos todos. No somos como los otros, que ahora se pelean porque uno reconoce que no se le dio importancia a la salud en el anterior gobierno y el otro le dice que no es así. Queremos llevar leyes al Congreso para mejorar la calidad de vida de la gente. No nos van a ver votar una sola ley que restrinja derechos, sino que trabajaremos para ampliarlos. No queremos cerrar aulas u hospitales sino abrirlos, y trabajar para generar fuentes de trabajo e industrias.

-T: La oposición sostiene que la política sanitaria fue un fracaso. Y desde el oficialismo dicen que se logró evitar una catástrofe sanitaria. ¿Qué evaluación estima que hará el votante?

-DG: Muy positiva porque recorriendo los vacunatorios se nota el reconocimiento de la gente al esfuerzo que se hizo para reconstruir el sistema de salud. Yo muchas veces tomo las opiniones del adversario. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, reconoció que si no hubiésemos hecho lo que se hizo, la cantidad de fallecidos hubiera sido dos o tres veces mayor. Obviamente que nos duelen mucho los fallecidos, pero evitamos un desastre mayor.

-T: ¿Qué piensa que se pone en juego en esta elección?

-DG: Son dos modelos de país. El nuestro plantea la posibilidad de tener desarrollo industrial, exportador, que agregue valor agregado a sus producciones y derechos sociales que tiendan a la mayor equidad posible. Un modelo inclusivo. El otro, el que vivimos hasta hace poco, con endeudamiento que genera atadura por generaciones, cierre de industrias, importaciones de manera indiscriminada, desfinanciamiento de salud, educación y cultura. Son dos modelos alternativos y es eso lo que tenemos que debatir a esta altura. Hay que salir del debate de Radiolandia y debatir los temas en serio.

-T: ¿Qué cree que representan sus principales oponentes, Diego Santilli y Facundo Manes?

-DG: Santilli es una persona con la que tuve una relación personal muy cordial a lo largo del trabajo en la pandemia. No hay que tener reparo en decirlo, porque nos hace daño el mensaje de miedo, de odio y desesperanza. Ojalá hagamos una campaña así, porque la gente ya no quiere golpes bajos. Sí me llama la atención el enroque de la que era orgullosamente bonaerense y se fue a la Ciudad autónoma (por María Eugenia Vidal), así como el de alguien que es mas porteño que el Obelisco y de golpe se venga a la provincia. Nosotros hace décadas que vivimos, caminamos, disfrutamos esta provincia, mientras que del otro lado vienen con una cosa como de afuera. A Manes se lo conoce por su actuación en la neurociencia. Esperemos con él también poder hacer un debate respetuoso, firme y con convicciones, pero en el marco del respeto.

-T: ¿En el Congreso, va a trabajar para unificar el sistema de salud?

-DG: Uno, cuando va de diputado nacional, trabaja múltiples temas, no sólo de salud. Obviamente, se planteó la necesidad de corregir muchas cosas de nuestro sistema sanitario. Va a ser una caja de resonancia para poder debatir con todos los sectores. Si organizamos mejor el sistema, con los mismos recursos vamos a poder tener mayor capacidad para prestar mejores servicios. Eso queremos discutir. (Télam)