El precandidato a diputado nacional bonaerense del Frente de Todos Daniel Gollan dijo hoy ante un plenario de jóvenes en el partido de Pilar que en las elecciones legislativas se juega "la posibilidad de seguir hacia adelante o volver hacia atrás" y aseguró que "la gente no es zonza", por lo que pidió a la oposición "que no venga con cantos de sirena".

"Nos engatusaron una vez porque prometieron sacar el Impuesto a las Ganancias, un millón de viviendas y por un puntito de diferencia destrozaron la provincia (de Buenos Aires) y el país. Ahí tenemos que ir a buscar ese 52% (de votantes) que le dijo a este gobernador (Axel Kicillof) que quería cambiar la historia de nuevo", dijo Gollan.

Aseguró que "la gente lo sabe, no es zonza, que no confundan a nadie una vez más, que no vengan con cantos de sirena".

"Dicen estar a favor de la industria, de la educación, y suena tan caradura que lo puedan decir después del desastre que nos dejaron", destacó Gollan.

Afirmó que "lo que nos vinimos a jugar es la posibilidad de seguir hacia adelante o volver hacia atrás y nos jugamos el destino de este país y de esta provincia".

"No entremos en provocaciones, no compremos títulos de chismes de todos los días en esas tapas de medios porteños, que parecen Radiolandia 2000 (una mítica revista de espectáculos). Levantemos la vara de la política no dejemos que degraden la política, que es la mejor herramienta que tienen los pueblos para cambiar su historia", destacó en el plenario de jóvenes en Pilar.

Remarcó que "no decimos acá vamos a hacer algo que creemos podemos hacer sino lo que hicimos lo tenemos que hacer aún mejor, es posible hacerlo aún mejor. Esa es nuestra propuesta".

Graficó que mientras días atrás la provincia de Buenos Aires lograba renegociar la deuda que "nos dejó la exvicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que quiso venir a probar suerte y así le fue (en alusión a María Eugenia Vidal), en los diarios no aparecía nada".

"Con 4.600 millones que no vamos a pagar se pueden hacer 230 hospitales, 8.000 centros de atención primaria y comprar 40 mil ambulancias de última tecnología de terapia intensiva. Y se triplicó el plazo para pagarla", detalló.

Gollan preguntó: "¿Y de qué lado estuvieron los opositores, del lado de los bonistas y cuando vino la pandemia se pusieron al lado del virus para desgastar al gobierno y sacar rédito político en contra del pueblo".

"Siempre están en contra del pueblo, buscando un país para privilegiados, para pocos. Si quieren mejorar la salud, la educación, le ofrecemos la mano tendida, vamos al congreso, elevemos la vara del debate", dijo con énfasis.

Con respecto al precandidato de Juntos por el Cambio Diego Santilli, expresó que no cuestiona su domicilio "sino el proyecto que encarna".

"Es ahí donde recibimos el temor de los y las bonaerenses. 'Si estos van al Congreso -nos dicen los industriales- nos van a volver a poner tarifazos; van a transformar el Banco Provincia en una mesa de dinero; van a secar los bolsillos de la gente y no vamos a venderle a nadie'", graficó.

"Los jóvenes dicen 'van a cerrar las universidades', los trabajadores de la salud 'van a cerrar hospitales' y los docentes, dicen 'nos van a bajar el sueldo'; y los jubilados que van a tener que 'pagar los remedios'; y los que sueñan con una casa propia que 'van a venir con un grupo de amigos a hacer negocios porque en la ciudad de Buenos Aires ya no hay tierra'. Eso discutimos", puntualizó.

(Télam)