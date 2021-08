El precandidato a diputado nacional bonaerense por el Frente de Todos (FdT) Daniel Gollan invitó hoy al precandidato de Juntos Facundo Manes a "caminar la provincia" de Buenos Aires y reiteró que el Gobierno de María Eugenia Vidal "había dejado un desastre".

"Le diría a Manes que venga a caminar la provincia, va a ver como la cuidamos. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para pasar la pandemia; tengamos en cuenta que nos habían dejado un desastre", comentó Gollan en diálogo con Radio 10.

El precandidato indicó que "Manes sabe de un tema muy específico de la salud, pero no es su formación la salud pública" y agregó: "Le debe costar entender algunas cuestiones que tiene que ver con este aspecto que hace 20 años estudio".

También apuntó contra las precandidaturas de Vidal en CABA y de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires: "Resulta extraño que una persona que era hasta hace dos semanas el vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de golpe viene a representar a la provincia. Me sorprende un poco. Los bonaerenses eso no lo entendemos y no nos gusta mucho", aseveró.

Además, en honor a los 200 años de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Gollan afirmó que "se destaca entre las mejores universidades del mundo" y aseguró que en ella "se han formado tantas y tantos argentinos que han ayudado a construir este país con esos títulos tan cotizados".

En línea con ello, recordó que Vidal y Macri "han tenido opiniones en contra de la educación pública".

"Todo este tiempo de pandemia tan dura en el mundo trataron de hacer uso de los días (de clase) que se perdían para cuidar la salud para no contagiar, hicieron bandera de eso. Es una bandera poco creíble para quienes tienen tan mal concepto de la educación pública, pero en tiempos electorales vale todo", acotó.

El precandidato también celebró el inicio de la producción de cunas en la provincia de Buenos Aires el día de hoy y lamentó: "Entre 300 y 500 chicos se podrían haber salvado de morir por colecho y otras patologías no controladas con el plan Qunita. Hoy hay 2.000 chicos que probablemente no están porque discontinuaron el plan" durante la gestión de Macri.

Además, adelantó que "el moisés y el ajuar se va a hacer en los talleres de gente que está presa".

"En aquel que sale con un oficio de la cárcel o titulo universitario, la reincidencia baja a cero", aseveró. (Télam)