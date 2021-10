El candidato a diputado nacional por el oficialismo y exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró hoy que "el ADN" del Frente de Todos (FdT) es "generar trabajo" pero subrayó que para eso es necesario "reparar cuatro años terribles de macrismo más la pandemia".

"El ADN de nuestro proyecto político es generar trabajo; eso comienza a suceder después de la pandemia en forma importante, pero hay que reparar cuatro años terribles de macrismo más la pandemia. Se está haciendo y se va a comenzar a ver cada vez más; eso es lo que estamos tratando de explicar, además de escuchar", dijo hoy el candidato en declaraciones formuladas a la radioonline FutuRöck.

Para Gollan, se busca instalar "en el sentido común" que el espacio oficialista representa a "los planeros" pero precisó que, "cuando Néstor Kirchner asumió en 2003, había 2.200.000 planes sociales; cuando se fue Cristina (Fernández de Kirchner) había siete veces menos; y, cuando se fue (Mauricio) Macri, había el doble de lo que dejó Cristina".

En ese marco, dijo que, tras los resultados de las PASO del pasado 12 de septiembre, se hizo "un relevamiento de las zonas donde no se fue a votar", y la militancia del FdT está yendo "casa por casa" a esos barrios a hablar con la gente, en los que precisó, "históricamente" se votó a ese espacio político.

"Básicamente hay una serie de motivos pero que son reversibles. Hay una sensación en mucha gente de que las PASO no son obligatorias, pero hay de todo", comentó.

Para el exministro, entre los motivos, figura "el shock postraumático de la pandemia que se vivió en la elección anterior, el no salir, las colas grandes, los cambios de la escuela, y la situación económica".

Comentó que los candidatos también tienen "muchas reuniones con el sector de los trabajadores y realmente hay un temor por las declaraciones que han hecho en donde dicen que van a quitar las indemnizaciones, ya presentaron esas propuestas".

"Hay un temor a esos cuatro años donde la gente perdió muchísimo, 25% del salario de los trabajadores. Todo eso está latente, las promesas incumplidas, las mentiras, y por eso estamos yendo a conversar casa por casa con nuestros militantes, les decimos no pudimos ir muy rápido por la pandemia", afirmó.

Por otro lado, el candidato destacó el éxito de la campaña de vacunación contra la Covid-19 y dijo que "puede haber una alta de casos, pero eso no se traduce a hospitalizaciones" y ese "es el primer gran paso en la medida que vayamos vacunando a menores de entre 3 y 17 años vamos al segundo objetivo que es reducir al mínimo posible la circulación viral".

Sobre la vacunación a menores de 11 sin comorbilidades en CABA, que todavía no comenzó, opinó que "la Ciudad de Buenos Aires juega políticamente con la pandemia hace mucho tiempo".

"En muchos diarios internacionales ha sido reconocida como la oposición más brutal a las medidas de pandemia. Desde CABA juegan políticamente con eso. En lugar de sanitarismo están pensando en la política", sentenció.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de un debate televisivo entre los segundos de las listas de cada espacio político, manifestó: "No me gusta que se debata en un canal televisivo determinado, que además tiene bajo nivel de audiencia, no es que lo ve medio país, y además históricamente tiene una posición política opositora".

En esa línea, agregó que preferiría que se haga "en un canal neutral o en una universidad como se hacen en los grandes países del mundo". (Télam)