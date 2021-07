El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, cuestionó hoy las "irregularidades" en el proceso judicial que terminó con el sobreseimiento en la causa del Plan Cunita, y dijo que se buscó "la persecución política" y "discontinuar un plan que era maravilloso en términos de reducción de la mortalidad infantil y de justicia social".

"Es una causa que se instruyó, según lo que se lee en el dictamen de la fiscal, que deja de manifiesto una enorme cantidad de irregularidades básicamente con el objetivo primero de hacer una persecución política pero también de descontinuar un plan que era maravilloso en términos de reducción de la mortalidad infantil y de justicia social", dijo hoy el ministro en declaraciones a radio AM530.

La fiscal de juicio Gabirela Baigún dictaminó esta semana sobreseer a todos los imputados de la causa del Plan Qunita tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el de abuso de autoridad (en el caso de los exfuncionarios investigados), informaron fuentes judiciales.

El expediente de la causa del Plan Quinita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó a Gollan, exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia, al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al actual viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Según Gollan, la causa "deja de manifiesto que se hizo un procedimiento irregular porque cuando uno acusa que se pagaron sobreprecios la única manera de probarlo es hacer pericias y eso no se hizo".

"No sé si hay un antecedente en la historia donde se lleva a juicio una causa en la cual después de pedir tres pericias el juez Bonadío como no le dieron bien, pide la nulidad sigue con el expediente y toma como prueba los precios que (Graciela) Ocaña fue a relevar a Once, donde no presenta todos los productos", indicó.

Daniel Gollan

Asimismo, señaló que el Plan incluía "42 productos por 156.000 pesos" y que "había un trabajo de armado de cajas para los kit".

"Todo se eleva sin pericia de precios, lo que hizo la fiscal cuanto toma la causa es que no puede comprobar sin pericias, pide la pericia financiera que da que no hubo ningún sobreprecios ni direccionamiento para favorecer a ninguna empresa, era todo mentira, se hubiera resuelto si se pedía una pericia en el momento y no se elevaba a juicio, hoy se hizo y se descubrió que estaba todo bien, que no hay delito", remarcó.

El ministro recordó que el plan era exitoso ya que se aplicó solo seis meses y "logró reducir entre 300 a 500 chicos la mortalidad infantil, a partir de no tener inconvenientes". "Imaginen el daño que implica desde lo sanitario y social", lamentó.

Al ser consultado sobre si podría volver el Plan Qunita, dijo que "es un objetivo que tenemos que retomar porque es un plan que baja la mortalidad infantil pero también es la dignidad a la gente de bajos recursos que en ese momento de dar a luz se encuentran con un kit hermoso, con calidad de los productos".

"Era una reivindicación muy fuerte que daba equidad a la hora del nacimiento", dijo. (Télam)