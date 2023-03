El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, confirmó hoy que el Gobierno nacional "autorizó la importación de pistolas Taser" para las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, tras la compra que había realizado la administración local en 2021 pero que necesitaba el aval del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

"Confirmo que finalmente la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó la importación de pistolas Taser a CABA", publicó Miguel en su cuenta de Twitter.

Según dijeron a Télam fuentes de la Anmac -dependiente de Justicia- el organismo "autorizó la importación" al país de 60 pistolas Taser modelo X26P, dando por "finalizado el trámite" de arribo de este armamento comprado por la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en mayo de 2021.

En ese sentido, fuentes de Anmac resaltaron que "el uso que se haga del material" por parte de las fuerzas de seguridad porteñas "ya no depende" del organismo nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Cerruti reafirmó que la sentencia contra la vicepresidenta busca sacarla de la escena política

Las pistolas Taser, que provocan una descarga eléctrica de 400 voltios que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el impacto, son armas electrónicas que se regulan y controlan por la Ley de Armas y Explosivos de 1975 (20.429) y los Decretos 395/1975 y 1039/1989, detalló el Ministerio de Seguridad.

MIRÁ TAMBIÉN Cerruti destacó como fundamentales las políticas del Ministerio de Mujeres

El debate en torno al uso de estas armas denominadas "no letales" volvió a a la escena pública tras el asesinato de la policía porteña Maribel Nélida Salazar a mediados de febrero en la estación Retiro de la línea C de Subte.

"Confirmo que finalmente la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) autorizó la importación de pistolas Taser a CABA"

Pese a que son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de "un dolor intenso" y constituyen "una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte", reúne férreos defensores en dirigentes de la oposición como la líder del PRO, Patricia Bullrich, y principalmente, en funcionarios de la ciudad de Buenos Aires como el ministro de Seguridad en licencia, Marcelo D'Alessandro.

"Peleamos durante años para que el falso progresismo entendiera que hay que equipar a los que nos cuidan con lo mejor. Una gran noticia, que llega muy tarde", tuiteó D'Alessandro, ministro que pidió licencia tras la filtración de chats con Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

FELIPE MIGUEL

Sin embargo, la utilización de estas armas también tiene adherentes en el Gobierno nacional, siendo el propio ministro de Seguridad de Nación, Aníbal Fernández, quien confirmó a fines de febrero la compra de 100 de estas pistolas para grupos especiales de las fuerzas federales del país.

Para el ingreso de ese lote, las fuentes de la Anmac detallaron a esta agencia que si bien el "trámite de adquisición está confirmado" aún falta finalizar el proceso de su "importación", que es el último paso del protocolo del organismo.

"Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuándo; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos", había dicho Fernández en declaraciones a Radio 10.

En ese marco, Fernández sostuvo que el Gobierno porteño "seguramente" también podrá utilizarlas.

Para el uso de estas armas, los agentes deben cumplir con el "protocolo de Actuación para la utilización de Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea (D.E.I.M.) de baja letalidad", vigente desde la gestión de la antecesora de Fernández, Sabina Frederic. (Télam)