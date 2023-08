El Frente Renovador, el partido que encabeza el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, avanzó hoy en el diseño de la segunda etapa de la campaña electoral en la que buscará polarizar entre "dos modelos de país en disputa", el que defiende Unión por la Patria (UxP) y el que propone La Libertad Avanza (LLA), y reivindicó la idea de construir una "nueva mayoría política" para conformar un "gobierno de unidad nacional" con sectores del radicalismo.

"Además de necesitar acuerdos, el país necesita capacidad de gestión, coraje y decisión. Y eso va a ser bajo la conducción de Sergio (Massa)", expresó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, en el inicio del plenario del FR, desarrollado desde la mañana en Parque Norte.

Ante cientos de dirigentes del espacio, De Pedro planteó que, de cara a las elecciones de octubre, se pondrán en debate "dos proyectos de país", con uno que "tiene que ver con lo que plantea (el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier) Milei" y otro, el de UxP, que "consolida una idea de defensa de la Argentina, que tiene como eje la defensa del trabajo, la industria nacional, el comercio, el federalismo y la educación pública".

"Me parece que algunos sectores de la sociedad no fueron a votar, quizás enojados con una realidad o enojados con la falta de respuesta de un Gobierno que no pudo, que no supo, que tuvo funcionarios que no funcionaron, que tiene una deuda que condiciona muchas de las políticas", describió De Pedro.

MIRÁ TAMBIÉN Massa dijo que si gana las elecciones va a involucrarse con Rosario para que viva sin miedo

Pero, con la mirada puesta en el futuro, el ministro y candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires subrayó que Massa es "el candidato indicado para la Argentina que viene" y quien además "tiene la capacidad de construir un Gobierno nuevo".

"Me parece que esa nueva mayoría que propone (Massa) y esa transversalidad que propone en la construcción política se va a ver reflejada en la propuesta de un Gobierno nuevo", insistió el ministro y jefe de campaña de UxP.

En ese sentido, marcó: "En las últimas semanas empezamos a ver cómo desde sectores de radicalismo, un partido centenario, apegado a las instituciones, apegado a la industria nacional, apegado al desarrollo de la Argentina, muy identificado con la educación pública, con valores similares a los del peronismo, empezaron a surgir voces de sus dirigentes históricos donde dicen 'no es con (Patricia) Bullrich, no es por acá".

El cónclave en Parque Norte, en cuya organización fueron claves el presidente del FR, Pablo Mirolo, y el responsable bonaerense de la fuerza, Rubén Eslaiman, reunió a representantes de esa fuerza en todo el país.

MIRÁ TAMBIÉN Massa pidió que se sature de gendarmes Rosario para que los ciudadanos recuperen la calma

En el intercambio de miradas y posturas se hizo eje en la "polarización" que se buscará con los polos opositores de LLA y Juntos por el Cambio, bajo el planteo de que "son lo mismo" y por lo tanto "solo hay dos modelos de país en disputa" lo que se definirá en los comicios generales del 22 de octubre.

Massa, quien finalmente no participó del congreso por la "agenda federal" que hoy lo llevó a Córdoba y Rosario, aseguró que a partir del próximo 10 de diciembre "viene el tiempo de abrazar a todos y de convocar a un gobierno de unidad nacional".

Así se pronunció en Córdoba, donde participó del lanzamiento de la licitación de las obras de reversión del Gasoducto Norte, que significará el inicio del "autoabastecimiento energético" en el país.

En Rosario (Santa Fe), el ministro de Economía participó de la puesta en marcha de la agencia regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de dotar a la ciudad de mayores herramientas para frenar el accionar delictivo del narcotráfico y las actividades de lavado de activos.

En tanto, del plenario en Parque Norte participaron el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad; Ayelén Mazzina, la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la presidenta de Aysa y pareja de Massa, Malena Galmarini, encargada de cerrar el encuentro.

"Tenemos las herramientas. Hay que salir a caminar, casa por casa, barrio por barrio, persona por persona. Porque no hay otra chance para ganar la elección. No se gana con candidatos que ponen cara de malo y dicen cosas raras, se gana militando con alegría, hablando, contando las cosas que vamos o queremos hacer y lo que no pudimos fue porque hubo contextos ajenos", reflexionó Galmarini.

Además, convocó a materializar la "propia revancha" en los comicios de octubre, insistió con la necesidad de salir a la calle "todos juntos a contar cuál es la Argentina posible", pero luego, en un breve intercambio con la prensa, afirmó: "Sabemos qué está pasando, sabemos que nuestra gente, los argentinos y las argentinas, no están como a nosotros nos gustaría que es que estén".

"Nos gustaría que estén mejor, que los pibes puedan no sólo ir a la escuela, sino también a la universidad, alquilar o comprarse su casita; charlamos de cómo encarar esta segunda etapa para llegar al balotaje y poder retener la Presidencia para hacer a nuestro pueblo feliz", contó.

Resaltó asimismo el "enorme esfuerzo" realizado por Massa desde que asumió el Palacio de Hacienda y en ese sentido destacó que, más allá de los "desembolsos" obtenidos del FMI para robustecer las reservas del Banco Central, la gestión del ministro apunta a abrir "muchos mercados" para las industrias y las pymes, para que la Argentina "pueda vender", tras quedar "con su economía muy primarizada luego del industricidio del gobierno de Mauricio Macri".

En su diálogo con la prensa, la titular de Aysa se involucró también en el debate sobre el Estado al proponer que la Argentina tenga "ni un Estado fofo, bobo, ni tampoco un Estado mínimo, sino un Estado firme, un Estado ordenado, con trabajadoras y trabajadores del Estado -de los tres niveles, tanto nacional, provincial como municipal- capacitados, a los que cuide el Estado, porque esos trabajadoras y trabajadores son los que hacen que el Estado funcione, para después cuidar a los argentinas y argentinos".

Entre los asistentes al plenario de Parque Norte estuvieron el diputado nacional Daniel Arroyo; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Rubén Eslaiman, y el director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini.

Más temprano, en su discurso, De Pedro también había hecho hincapié en la "responsabilidad de salir a caminar y convocar a todos aquellos dirigentes que se pueden sumar a construir una nueva mayoría para, dé una vez por todas, dar felicidad a todo el pueblo argentino".

"La militancia a nivel nacional está esperando el comienzo de campaña para otra vez volver a encender ese motor del peronismo en campaña", arengó el ministro, sobre el inicio formal de las actividades proselitistas previsto para el 2 de septiembre, según la ley electoral.

Entre los ejes de la campaña en esta etapa de las elecciones, el dirigente kirchnerista oriundo de Mercedes adelantó que "ahora vienen las políticas que tienen que ver con la mejora del poder adquisitivo y en términos de campaña vamos a comenzar a mostrar los ejes de la construcción de un nuevo gobierno y una nueva mayoría política".

Por su parte, en diálogo con la prensa, el mandatario chubutense Mariano Arcioni, quien se sumó a la idea de salir a militar el apoyo hacia UxP de cara a las presidenciales: "Hay que salir a trabajar y demostrar como lo viene haciendo Massa con una gestión impecable, solucionando problemas. Eso es lo que necesitamos demostrar sobre cuáles son los dos países que se están discutiendo para el 2024".

(Télam)