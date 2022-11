Los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Arabela Carreras (Río Negro) y Gerardo Morales (Jujuy) coincidieron hoy en la "necesidad de realizar inversiones en infraestructura" con un "perfil productivo, con consenso social y medioambiental", mientras que reclamaron "eliminar asimetrías" con la ciudad de Buenos Aires y "políticas públicas de largo plazo más allá del color político del Gobierno nacional".

Así se pronunciaron en la 28° Conferencia Industrial, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), que se realizó en el complejo Parque Norte del barrio porteño de Núñez bajo el lema "Producir transforma: reconfiguración global y oportunidades para las cadenas de valor argentinas".

En un clima distendido, los empresarios presentes aplaudieron en varias ocasiones a los gobernadores que pertenecen a diferentes partidos, en especial, cuando mencionaron las políticas de inversión a largo plazo, las medidas en el esquema impositivo y los cuestionamientos a los subsidios, los planes sociales y al poder centralizado en la ciudad de Buenos Aires.

Morales señaló que "si el país funcionara como funcionamos en el Norte Grande con 10 gobernadores - de distinto color político-, estaríamos mucho mejor porque, en primer lugar, es un espacio donde se rompe la grieta, reivindica el diálogo y permite tener políticas de mediano y largo plazo".

"Tenemos problemas que resolver en Argentina, pero terminamos enrollados en la macro y en las diez manzanas de la city porteña y dejamos de ver a un país que tiene una potencialidad tremenda", sentenció el gobernador radical y señaló: "Diría que veo dos países porque cuando venís a la Capital, te abruma la mala onda", ante aplausos del auditorio.

En esa línea, señaló que "hay otro país en el interior, porque las provincias estamos llevando otra lógica, con otra dinámica, con orden fiscal", pero "con un perfil productivo para cambiar nuestras economías viendo como crecemos en una situación desequilibrada".

Durante su discurso, el también titular de la UCR manifestó: "Necesitamos un desarrollo armónico de la Argentina, porque es un país que tiene una potencia tremenda".

En ese contexto, graficó: "Con el hidrógeno verde y las energías renovables, Río Negro puede ser Abu Dabi y Chubut puede ser Dubai. Podemos ser los Emiratos de la exportación de hidrógeno para el mundo", manifestó ante nuevos aplausos del auditorio y se pronunció a favor de "terminar con los ductos de Vaca Muerta, que eso es central para la energía".

"Por eso les dije a los compañeros de Juntos por el Cambio que paren un poco y permitan que se termine con el ducto Néstor Kirchner, que es algo urgente", destacó.

Al referirse a la minería, Morales afirmó que "Chile exportó 63 mil millones de dólares en minerales y Argentina exportó 3.200 millones de dólares. Es una vergüenza por el potencial que tenemos".

En otro tramo de su exposición cuestionó los planes sociales al aseverar: "Hay que terminar con la joda que ha roto la cultura del trabajo en el país".

La gobernadora de Río Negro, por su parte, sostuvo que "estamos en un contexto de cambio climático que hasta ahora no había ingresado en la agenda pública y a la empresarial" y dijo que "este cambio climático complica ya ahora a la producción" y "tenemos que poner especial énfasis en ello cuando hablamos también de inversión en infraestructura".

"Hay una oportunidad muy importante en la Patagonia para el hidrógeno verde y la energía eólica por las características geográficas, condiciones climáticas y el acervo científico tecnológico", precisó la mandataria aliada al Gobierno nacional del Frente de Todos.

En ese sentido, Carreras consideró que "los gobiernos provinciales tienen que involucrarse directamente cuando hay proyectos de gran envergadura, porque hay que lograr un consenso social basado en el impacto ambiental" y afirmó que "eso se debe hacer antes que la inversión, porque si no es un error porque muchas veces se lograron las inversiones para un proyecto, pero la población no se acuerda".

El gobernador Uñac, en tanto, resaltó que en "San Juan, hemos generado una provincia que hoy ofrece una matriz productiva diversificada mientras que hace 20 años atrás se dedicaba solo a la agricultura y vitivinicultura".

"En San Juan establecimos un camino y lo respetamos en el tiempo, lo que no se ha podido hacer a nivel nacional", expresó ante aplausos del auditorio y aclaró: "No hablo de ningún Gobierno en particular".

En esa línea, manifestó que "desde 1983 a la fecha ha costado encontrar un proyecto de país más allá de los partidos políticos" y expresó que "hay que redefinir que país queremos y luego cada partido político le podrá su matiz que considere necesario y oportuno".

"Como país nos ha faltado tener una mirada regional y mirar hacia el Pacífico. San Juan hace 200 años que solo mira hacia el Atlántico mientras el mercado asiático crece", agregó el gobernador peronista y afirmó que "cuesta mucho producir en el interior y luego cuesta mucho su traslado a los grandes centros urbanos y más aún cuando se produce para exportar".

Otro momento que generó una gran ovación fue cuando Uñac se refirió la política tributaria y dijo que "en 20 años, San Juan nunca cambió la matriz tributaria y por eso se logró que un organismo internacional nos coloque como el primer lugar confiable en Latinoamérica para la inversión minera" y concluyó al destacar que "mantener la política tributaria en el tiempo es un eje muy importante". (Télam)