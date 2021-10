El gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez informó hoy que tomará licencia entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre para ser sometido a una intervención por una arritmia cardíaca en la Ciudad de Buenos Aires.

"Me voy a tomar licencia a partir del jueves 28 hasta el miércoles 3 de noviembre porque tengo que atender un tema de salud", indicó el primer mandatario mendocino en diálogo con la prensa local.

Añadió que se trata de una intervención que va a llevar adelante "por un problema que tengo de arritmia en el corazón desde hace tiempo".

"La voy a hacer en Buenos Aires, he sido derivado por mi médico de cabecera en Mendoza", explicó Suarez, quien aclaró que tiene el corazón sano y está muy bien.

El gobernador explicó que "es un problema eléctrico del corazón" y, tras aclarar que no es especialista en la materia, añadió que se hace una cirugía y que "se cauteriza en los lugares donde se produce esa arritmia".

"En un corazón sano, de hecho, hago deporte permanentemente, me cuido mucho, no cometo excesos, no fumo, pero se produce esa arritmia que se soluciona con una intervención", explicó el gobernador, en diálogo con la prensa durante una actividad pública en la sede de Fuesmen del departamento de Maipú, cercano a la capital provincial.

Añadió que "es fundamental la experiencia en este tipo de cirugías" por lo que la intervención será en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

"Yo estoy muy bien, estoy sano. Pero tengo que solucionar este problema porque tener esa arritmia sí puede provocar un problema", concluyó el mandatario. (Télam)