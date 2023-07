El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reiteró hoy su preocupación por el incidente ocurrido tras la incursión de una embarcación de la Prefectura de Paraguay en aguas argentinas, durante una reunión con senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación.

Valdés denunció un incidente con efectivos de la Marinería paraguaya en el río Paraná que, según aseveró, "intimidaron a pescadores correntinos en aguas argentinas", y consideró el hecho como "una agresión a la soberanía argentina".

En una reunión con el presidente del Interbloque de senadores nacionales del FdT, José Mayans y el jefe del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff, el mandatario expresó su preocupación por lo que calificó como "una incursión indebida de una embarcación de la Prefectura paraguaya en aguas argentinas".

Al parecer, el domingo 26 de junio pasado por la tarde, agentes de la fuerza de seguridad de Paraguay abordaron a un bote pesquero argentino en el paraje Punta Ñaró, cercano a la localidad correntina de Ituzaingó.

Del encuentro en el Senado participaron el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá (FdT), el senador correntino Eduardo Vischi (Eco Vamos Corrientes) y el intendente de la ciudad de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés.

Tanto Mayans como Rodríguez Saá se comprometieron a seguir el tema "muy de cerca y trasladar lo conversado a los integrantes de la bancada oficialista y funcionarios nacionales", informaron voceros de ambos senadores.

Por el hecho se realizó una denuncia formal y se comunicó al presidente Alberto Fernández, al canciller Santiago Cafiero y al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para que se tomaran "cartas en el asunto".

El mandatario correntino brindó detalles del hecho en conferencia de prensa ofrecida la semana pasada, donde además se expuso el video del operativo que protagonizó la Armada paraguaya, que, sostuvo, "preocupa porque pone riesgo en la navegabilidad del río Paraná".

Mencionó la situación de intimidación, por parte de los militares que portaban armas, a los pescadores de Ituzaingó que se encontraban a bordo de una lancha, el decomiso de su equipamiento y amenazas de detención.

"No podemos permitir que parte de la Armada paraguaya amedrente de semejante forma a las embarcaciones argentinas. No es la primera vez, teníamos denuncias, pero ahora estamos viendo imágenes que nos preocupan mucho y no queremos permanecer callados ante estos incidentes", expresó. (Télam)