El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, sostuvo hoy que en este año electoral Argentina "cambia de rumbo, o define un rumbo y lo fortalece", y llamó a todos, en especial a "los más jóvenes", a votar para reflejar en las urnas "una mirada del país que viene".

Así lo manifestó Giuliano tras emitir su voto en la ciudad de Rosario esta mañana en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizan en la provincia de Santa Fe para dirimir candidatos a gobernador, intendente y legisladores locales, entre otros cargos municipales.

En ese sentido, destacó que "hoy la gente decide, por eso es muy satisfactorio que haya clima eleccionario".

"Para mí el día de las elecciones es uno de los grandes días. Porque Argentina luchó mucho para llegar a este momento", celebró el ministro.

Y señaló: "Hoy todavía hay algunos que no lo ven tanto porque no han vivido aquello. Yo que tengo unos años más, estuve en aquellos tiempos viendo cuando no podíamos (votar). Y hoy podemos, y hoy la gente decide, por eso es muy satisfactorio que haya clima eleccionario".

Además, marcó que "Argentina está en un proceso electoral muy fuerte" y que desde su rol de ministro nacional "tengo que mirar todos los días las elecciones en todas las provincias, y las sigo muy de cerca".

"Es un año en donde la Argentina o cambia de rumbo, o define un rumbo y lo fortalece, el camino que va hacia la producción. Hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, cuidar la fuente de trabajo, las pymes. Es una enorme tarea la que viene", aseveró Giuliano.

Asimismo, indicó que "está bueno que votemos todos. Los más jóvenes también, porque tienen una mirada del país que viene. Y me parece importante que la podamos reflejar en la urna, pero hoy es un día de la urna, así que vamos todos a participar y decidamos, porque es importante que la gente venga a votar".

Por primera vez se aplica en la provincia el voto joven, esto es, a partir de los 16 años, que fue habilitado por el Tribunal Electoral debido a que la Constitución de la provincia establece que solo pueden sufragar los ciudadanos a partir de los 18 años y no había norma equivalente a la ley nacional sancionada por el Congreso en 2012 y que tuvo su debut en las elecciones legislativas de 2013. (Télam)