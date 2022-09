El diputado nacional del Frente de Todos José Luis Gioja dio hoy a conocer los resultados de un estudio de una consultora que detectó una prolífica actividad de "centros de trolls" dedicados a "esparcir odio a gran escala" contra el kirchnerismo, e inscribió el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en este clima de violencia política inducido artificialmente en las redes sociales por "la derecha".

"Recibí un estudio de una consultora (los desligo, ellos solo analizan los datos) y confirmamos con datos, que la derecha sigue operando centros de trolls para esparcir odio a gran escala", afirmó el ex gobernador sanjuanino. En un hilo de tuits, el también ex presidente del PJ nacional se esmeró en demostrar con ejemplos que existen operaciones coordinadas para estigmatizar y engendrar odio en un sector de la población contra una fuerza política en particular.

MIRÁ TAMBIÉN La Mesa Agroalimentaria Argentina realizará mañana un verdurazo y donará 20 mil kilos de alimentos

"Página 8: usuarios más activos que hablaron negativamente del atentado. La N° 1 es @MariaLi31527280 con 334 tuits. Cuenta sin nombre. Usuario sin nombre. Sin foto. Sin portada. Ya tiene 73204 tuits. Creada en marzo de 2020, casualmente, cuando comenzaba la cuarentena en Argentina", puntualizó.

"Si duerme 8 horas por día y usa 4 horas para comer, asearse y todo lo demás, tiene 12 HORAS POR DÍA de actividad en Twitter. Esta persona ha tuiteado casi 7 mensajes POR HORA, 79 TUITS POR DÍA, SIN FERIADOS, SIN DESCANSO, SIN NINGUNA INTERRUPCIÓN DURANTE 30 MESES, 12 HORAS/DÍA", calculó el diputado oficialista.

MIRÁ TAMBIÉN Enérgica condena de parlamentarios estadounidenses al atentado contra la Vicepresidenta

Gioja advirtió que "lo peor es que 16 de 20 usuarios que más actividad negativa tuvieron caen en la categoría de trolls" que emitieron "cientos de miles de tuits de puro odio".

"Esparcir odio en la sociedad debería ser un delito gravísimo. El relato de la derecha es tremendamente nocivo y tiene resultados trágicos", remató el sanjuanino, quien además aportó el dato -proporcionado por la misma consultora- de que el 62,49% de la gente encuestada cree que el atentado a la ex jefa de Estado "fue armado".

El jueves por la noche, un hombre de 35 años, identificado por Fernando Sabag Montiel, se aproximó a Cristina Kirchner cuando ésta saludaba a simpatizantes y firmaba autógrafos en la puerta de su casa, y gatilló un arma de fuego a centímetros del rostro de la vicepresidenta.

La bala no salió de la pistola y el agresor fue arrestado, pero la conmoción por el intento de magnicidio se expandió por todo el mundo. SH/AMR NA