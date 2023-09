El diputado José Luis Gioja celebró el bono para los trabajadores, al igual que el resto de las medidas de alivio adoptadas por el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, durante los últimos días y aseguró que la campaña electoral de Unión por la Patria "está tomando velocidad". "Me parece excelente que los que más tienen paguen una compensación que tienen que tener los que menos tienen", sostuvo el día después de que el titular del Palacio de Hacienda anunciara un refuerzo de 94 mil pesos destinado a trabajadores informales y desempleados. En una entrevista a Splendid - 990, remarcó: "Se está marcando un camino que tiene que ver con defender y otorgar derechos. Mirar a las mayorías que nunca se han mirado". A poco menos de un mes de las elecciones generales del 22 de octubre, el exgobernador de San Juan planteó: "Hay un compromiso de todos los militantes de que el camino es Sergio Massa y Agustín Rossi, eso está bien claro. Hay una definida voluntad de todos de trabajar por una muy buena elección". Por otro lado, Gioja confesó que no imaginó el triunfo del libertario Javier Milei en las PASO y pidió "no pelearse con nadie", tal y como expuso la vicepresidenta Cristina Kirchner en su reaparición. "Es como que teníamos un elefante al lado y no lo vimos", sostuvo en referencia al economista. "Por ahí, nuestra agenda no estaba en línea con la de la gente, que tenía necesidades, otra mirada con lo que estaba pasando

Apareció alguien que traía algo encantador aparentemente y las miradas se fueron por ahí", indicó con respecto a las elecciones del 13 de agosto

A pesar de sus diagnósticos, el diputado aseguró que Unión por la Patria está "a tiempo de rectificar, de explicar, de decir qué es lo que queremos, averiguar que esas propuestas que son inviables cómo sería para dejar las cosas en claro". "Un país dolarizado, donde el voucher circule para la salud y educación, sin obra pública la verdad que no lo veo", enfatizó. Gioja no escatimó en críticas a la oposición a quienes denunció por encarnar un discurso del odio que "atenta contra la democracia misma". "Siempre hay que defender las instituciones. Hay que darle le posibilidad al pueblo de elegir y de ser elegidos. En un mundo complicado, salir a decir verdades, a hacer política, a decir qué queremos hacer no es fácil", afirmó. Por último, hizo referencia a las propuestas de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien aseguró que construirá un penal de máxima seguridad con el nombre de "Cristina Kirchner": "Quiera Dios que no sea esa candidata la primera en ocupar esa cárcel". "Hacer política no es agredir, es explicar los problemas, pensar en gobierno de bases más amplias, de esas cosas hay que hablar y no de tratar de lastimar al otro. Los resentidos de la vida no andan. No se puede ser resentido en la vida ni en política", concluyó. SR/AMR NA