Gildo Insfrán gobierna la provincia de Formosa desde hace veintiocho años y hace cuarenta que forma parte, de una u otra manera, del régimen político local. Después de tanto tiempo ¿cuál es el legado de este gobernador que quiere, una vez más, renovar su mandato este año?

Para el diputado radical Fernando Carbajal, que integra el frente Juntos por el Cambio (JxC), no caben dudas de que se trata de un legado negativo. Apunta que el gobierno de Insfrán “perdió toda capacidad de gestión” y que tanto la situación del sistema de salud como de la educación es “un desastre”. Además, cuestionó al gobernador por actuar como un “cacique” y tomar la decisión de “empobrecer a la ciudadanía”.

Escuchá la entrevista:

–Me gustaría conocer qué análisis hace del gobierno de Gildo Insfrán, que este 2023 terminará su séptimo mandato consecutivo.

La situación de la provincia es muy difícil, como es de público conocimiento. Gildo Insfrán gobierna hace 28 años y tiene la aspiración de ir por un nuevo mandato. A eso hay que sumarle dos mandatos previos como vicegobernador y un mandato como diputado. O sea que es un hombre que está en el poder desde el año ’83. Y esta posibilidad de la reelección indefinida lo que ha hecho es generar un régimen de gobierno absolutamente concentrado, donde todos los resortes del Estado están controlados por él. En algún momento fue un gobierno que tuvo alguna capacidad de gestión, pero en los últimos años ha perdido esta capacidad de gestión y hoy tenemos una situación social y económica verdaderamente muy complicada, fundamentalmente por el impacto que tuvo la pandemia. La situación de los hospitales públicos es verdaderamente un desastre. La obra social del Estado estuvo cortada hace muy pocos días y ahora en cualquier momento se vuelve a cortar. La situación del sistema educativo es también verdaderamente desastrosa. Además de dieciocho meses de escuelas cerradas durante la pandemia, desde que se han reabierto no ha habido ninguna política pública tendiente a solucionar el vacío que dejaron esos dieciocho meses sin clases.

Así que verdaderamente es una provincia que está atravesando una situación muy delicada, porque el sistema productivo también ha sido destruido. Esto no fue casual, fue una decisión política de Gildo Insfrán de empobrecer a la ciudadanía, de que todos dependan del empleo público. Empleo público que a su vez es muy precario. Nosotros en el interior provincial tenemos municipios con empleados municipales que cobran 20 o 25 mil pesos. En la ciudad de Formosa el sistema de recolección y barrido está hecho con unas “cooperativas”, unas falsas cooperativas que cobran salarios de menos de $ 20.000. Todo esto genera un contexto de mucha pobreza, mucha marginalidad y mucha dependencia del Estado.

–Cuando usted recorre el interior profundo de la provincia de Formosa, ¿con qué realidad se encuentra? ¿Cuáles son las necesidades urgentes que el gobierno tiene que resolver?

La realidad del interior de la provincia es que no hay opciones de trabajo para los ciudadanos que no sean el Estado. Entonces esto produce, además de estos niveles de marginalidad, una gran dependencia. Hoy el clima es de mucha desesperanza. El mayor problema que tiene nuestra provincia es que nuestros jóvenes emigran hacia otras provincias, hacia el sur. Tenemos cientos y miles de formoseños que están trabajando en Santa Cruz, en las minas, en distintos lugares del país.

Fernando Carbajal.

Y casi todos los jóvenes que tienen la posibilidad de terminar sus estudios también se van, porque ingresar acá a trabajar en el Estado implica tener que ir a pedirle al cacique local político, al dirigente Gildo Insfrán, que te habilite a hacerlo. Todo esto hace que los jóvenes, los hombres y las mujeres que tienen incentivos de trabajo, que quieren mejorar, elijan irse.

–¿Insfrán oficia de cacique político en la provincia?

Sí, es un caudillo, y además tiene establecido un régimen de neto corte autoritario. Acá cualquier ciudadano que pone un “Me gusta” en mis páginas o en las redes sociales de cualquier dirigente opositor inmediatamente dispara un mecanismo de represión, de su jefe si es un empleado público, si es un docente del director o de quien sea, apretándolo porque está apoyando a la oposición. Esto es automático y es generalizado, no es que sucede una vez cada tanto. Es un mecanismo de control social muy aceitado, que, por supuesto, también explica en alguna medida los triunfos electorales que supo tener en otros años.

Lo que hay que decir también es que, en las últimas elecciones, en la oposición sacamos, pese a todo esto que estamos descibiendo, el 42% de los votos en la provincia y ganamos las elecciones en la capital. Hubo acá en la capital una disputa entre dos facciones del peronismo por la intendencia, dos aparatos muy grandes, con mucho dinero, y sin embargo logramos ganar las elecciones en la capital.

–¿Cómo se está preparando la oposición, particularmente JxC, para pelear por la gobernación este año?

Bueno, desde el radicalismo han proclamado mi candidatura a gobernador, por lo cual estamos trabajando en este sentido. Los otros partidos de JxC no han insinuado todavía ninguna candidatura a gobernador. Hay, por supuesto, varias figuras políticas del PRO y de los otros partidos que están puestos en el escenario político, pero ninguno ha expresado esta voluntad de ir por la gobernación. Así que nosotros estamos trabajando con la expectativa de este resultado obtenido en las elecciones pasadas. Por supuesto, el desafío es lograr constituir un frente opositor que reúna a todos los partidos y las figuras y, de esta manera, tener mayores chances de éxito. Sabemos que no es fácil, porque ninguna elección es fácil cuando uno está peleando contra un régimen autoritario, que además tiene fondos ilimitados, que no tiene ningún tipo de control. Pero, reitero, tenemos confianza también, porque hubo un resultado electoral que fue muy auspicioso, y a su vez la profundidad de la crisis y la incapacidad del gobierno en estos años de dar respuesta también nos genera la expectativa de que es una pelea que hay posibilidades de ganarla. Y estamos dispuestos a dar esa pelea.