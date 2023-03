El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, afirmó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "tiene que ayudar a revisar las metas y en función de eso Argentina podrá contar con los recursos para sostener el nivel de actividad y el empleo".

Asimismo, Martínez dijo que confía "en la capacidad" del ministro de Economía, Sergio Massa, para llevar adelante la negociación con el organismo internacional: "Esperemos que podamos contar con todos los elementos que tenemos que hacer y como decía Néstor, 'si quieren que paguemos, déjennos crecer", remarcó.

Ayer, Massa mantuvo en Washington una reunión con la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, con quien evaluó la última revisión del acuerdo que aprobó hace dos semanas el staff técnico del organismo y que será tratado en los próximos días por el Directorio para que se pueda concretar el desembolso de alrededor de US$ 5.300 millones (unos 4.000 millones de DEG, la moneda del FMI).

Durante el encuentro se abordó el desenvolvimiento de las principales variables económicas de los últimos meses y, en particular, el efecto de la sequía sobre el comercio exterior y las medidas que están adoptando para evitar las maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.

En declaraciones a Radio nacional Rock 93.7, Martínez sostuvo hoy: "Que el FMI no tenga en cuenta los distintos el contexto de la Argentina, me parece equivocado. Venimos no sólo del endeudamiento de 45 mil millones tomado por (Mauricio) Macri".

"Está claro que el FMI tiene que ayudar a revisar la metas y en función de eso Argentina podrá contar con los recursos para sostener el nivel de actividad y los puestos de trabajo para los sectores mas vulnerables de la Argentina", aseveró el jefe de la bancada oficialista en Diputados.

Por otro lado y al ser consultado sobre la presencia del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, ayer en la Cámara baja, Martínez dijo que el funcionario "hizo un muy buen informe, arrancando por el crecimiento económico, la inversión, la ciencia y la tecnología y la obra publica".

Sostuvo que Rossi "hizo una fuerte la defensa de la soberanía sobre Malvinas y habló de los 40 años de la democracia y decir nunca más a todo tipo de violencia política”.

"Valoro el muy buen debate político, donde quedaron claras las posiciones respecto a los valores que defienden y dejamos en claro en que lugar estamos parado para enfrentar los problemas que aun tiene la Argentina", afirmó Martínez.

Por otro lado, y ante una consulta sobre la actitud de algunos diputados de Avanza Libertad, como José Luis Espert que agredió en varias oportunidades a Rossi en el recinto, Martínez se pronunció a favor de "poner un freno" a las violencias extremas y cuestionó las actitudes de los libertarios Javier Milei y Victoria Villaruel que, dijo, "no hacen nada en la Cámara baja, sólo insultan y se van".

Finalmente, Martínez hizo referencia a las "operaciones de algunos medios que vienen haciendo una cacería alrededor de la familia de (Leopoldo) Moreau" que dijo, “no buscan otra cosa que desgastar la imagen de Leopoldo Moreau, de los mejores diputados de nuestra cámara, y lo hacen por su tarea clave en el juicio político" a la Corte Suprema. (Télam)