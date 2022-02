El jefe del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, reiteró hoy que el debate parlamentario sobre el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debe ser "acotado e intenso" y afirmó que "el borrador" de la iniciativa que enviará el Poder Ejecutivo "no tendrá grandes modificaciones" en relación al entendimiento alcanzado con el organismo.

"Creo que el debate tiene que ser acotado e intenso, es decir, tener celeridad. Si en Diputados somos cámara de origen tenemos que dejar el tema masticado para que luego se le ponga el punto final en el Senado", señaló Martínez anoche en declaraciones a C5N.

En este sentido, añadió: "Las definiciones que le puedan faltar al borrador del proyecto no va a modificar en gran parte el acuerdo específico que se alcanzó"

El presidente del bloque oficialista afirmó que el acuerdo se debatirá tras la Asamblea Legislativa que se realizará el próximo 1 de marzo y en la cual el presidente Alberto Fernández inaugurará el período de sesiones ordinarias del Congreso.

MIRÁ TAMBIÉN En el Senado ratificarán a las autoridades del cuerpo y fijarán el cronograma de sesiones

No obstante, el legislador consignó que "aún no está definido" si la iniciativa ingresará al Poder Legislativo por la Cámara de Diputados o por el Senado. .

"La decisión es avanzar en el acuerdo y solucionar un problema que nosotros no generamos. No fue este Gobierno el que trajo al FMI a Argentina. Lo hizo (Mauricio) Macri, que en menos de cuatro meses firmó dos 'stand by' distintos" con el organismo de crédito, indicó Martínez.

Click to enlarge A fallback.

Martínez se mostró confiado en que la iniciativa será respaldada de forma mayoritaria por los integrantes de la bancada oficialista, y aseguró que se mantiene "un diálogo permanente" al interior del bloque.

"Tenemos respeto por lo que piensa cada compañero y compañera pero a días de que ingrese el proyecto tendremos que ir metabolizando nuestras diferencias", añadió.

MIRÁ TAMBIÉN Realizan un acto a tres años de la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan

Martínez dijo que en el Congreso se dará "un debate con transparencia" y que "todos los diputados y diputadas van a poder debatir con los papeles sobre la mesa".

"Tenemos el desafío de sacar a la Argentina adelante. No decimos que hay un FMI sea bueno sino que planteamos una ventana de tiempo para generar una oportunidad que nos permita mantener una recuperación económica, del empleo y que cuando empecemos a pagar lo hagamos con una solidez mayor", puntualizó.

(Télam)