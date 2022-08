El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufre una "clara persecución judicial y política" y recordó que desde hace varios años "la estrategia del Poder Judicial es tratar de condicionar políticamente sus movimientos a partir de falsas denuncias de corrupción".

"Cambian los actores, fiscales y jueces pero el plan es el mismo: tratar de condicionar políticamente los movimientos de la dirigente más importante que tiene la República Argentina y el campo nacional popular", insistió Martinez en diálogo con Télam, el día en que se conocieron los pedidos fiscales de pena contra la vicepresidenta en el juicio por la obra pública.

Asimismo, el diputado calificó como "un escándalo" que se anticiparan los pedidos que el fiscal Diego Luciani iba a hacer al tribunal "por los off the record que él filtra a los principales medios del país". Y afirmó que como "no surgían pruebas de las indagatorias de este proceso judicial" debieron vincularlo con otras causas que le sirvieran a la fiscalía de "insumos" por la falta de pruebas.

Al respecto, Martinez expresó su deseo de terminar con esta Justicia "que elige la persecución judicial y política antes que el ejercicio de buscar la verdad", y agregó que pese a las prácticas de lawfare extendidas en Latinoamérica, como consideró que fueron los casos de Rafael Correa en Ecuador y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, "tarde o temprano la verdad se termina imponiendo, pero mientras que la mentira se prolonga las consecuencias políticas y sociales no son inocuas para la sociedad". (Télam)