El actor Gerardo Romano reflexionó hoy sobre el ataque del que fue víctima Cristina Kirchner y sostuvo que cuando vio las imágenes "no lo podía creer" y calificó al hecho como "siniestro y espantoso". "Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así; lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta", señaló en diálogo con Noticias Argentinas. Y reveló lo que hubiera hecho, si hubiera estado a cargo de la protección de la presidenta del Senado. "Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: déjese de joder arriesgando la vida permanentemente

"Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿Quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?", planteó el protagonista de la obra teatral Un judío común y corriente. Además, Romano reconoció que vivió con preocupación lo que ha sucedido desde que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que se armaran las vigilias en la casa de la ex mandataria. "Estuvo la policía con balas de plomo, que esta absolutamente prohibido, cagaron a palos a la gente que no estaba cometiendo ningún delito. Te puede molestar el olor a chorizo, sus pensamientos, lo que sea, pero con lo que pasó se evidencia una Argentina tan heterogénea y que el barrio más rico se llene de la gente más pobre", sostuvo. Por otra parte, minimizó las críticas al presidente Alberto Fernández y señaló que para la oposición "es el culpable de la pandemia, de la inflación y de todo lo que pase"

Y destacó que la sociedad argentina está atravesando sucesos que dejarán su huella: "Se está escribiendo la historia. Son esos días de la historia en lo que los hechos ocurren y las fechas toman otro sentido. Por lo pronto, es una buena oportunidad para luchar". Romano, de 76 años, tiene una trayectoria destacada como actor de cine, teatro y televisión, pero también es abogado y en su pasado como policía, fue custodio de Arturo Illia y Juan Carlos Onganía

