El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, expresó hoy “su total repudio” al ataque sufrido anoche por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, manifestó su “solidaridad” y pidió “bajar un cambio” porque “la gente está muy mal como para que incentivemos la crispación”.

“Me parece muy grave lo que pasó ayer, mi total repudio, no solo desde el punto de vista personal sino como presidente el radicalismo. Nuestra solidaridad con la Vicepresidenta, con la expectativa de que la justicia aclare la situación”, afirmó el titular de la UCR en declaraciones esta mañana a radio Rivadavia.

Asimismo, hizo “una reflexión hacia toda la política y la comunicación: hay que bajar un cambio, la gente está muy mal como para que incentivemos la crispación y no podamos encontrarle salida a los problemas”.

Morales indicó que “lo que pasó ayer es consecuencia de la grieta” y pidió que en Argentina “sigamos construyendo con diálogo”.

MIRÁ TAMBIÉN La Izquierda cruzó a Milei por no repudiar el intento de asesinato de la Vicepresidenta

Sobre la decisión de la provincia de Jujuy de no adherir al feriado dispuesto para hoy por el presidente Alberto Fernández, señaló: “No estoy de acuerdo con el feriado; hoy teníamos un festejo en Rosario a la noche por los 55 años de Franja Morada y no es un día para festejos, pero tampoco para dejar de trabajar y por esto yo he dispuesto que en Jujuy siga la actividad normal”.

Al retomar el análisis del ataque sufrido por Cristina Kirchner, manifestó que “hay que ver qué pasó con la custodia” y evaluó que “no se puede acercar así una persona”.

“Claramente es una falla de la custodia que tiene que mirar esto; uno está siempre atendiendo a la gente, me pasa a mi, y la custodia mira otras cosas”, reflexionó Morales.

El gobernador insistió en la necesidad de “bajar un cambio” y aseguró que cuando hace recorridas por el conurbano “convocan para ir a escracharme”.

MIRÁ TAMBIÉN Diputados convoca a sesión especial para mañana para repudiar ataque contra la Vicepresidenta

“Crispamos desde la política, desde el Frente de Todos, desde Juntos por el Cambio, tenemos responsabilidad de generar el clima de lo de ayer, que es un hecho muy grave”, dijo Morales.

“Hoy es un día para reflexionar y el camino es construir en democracia con tolerancia, diálogo y en el marco de la diversidad: lo que pasó ayer nos lleva a reflexionar sobre lo que viene ocurriendo”, concluyó. (Télam)