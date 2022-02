El gobernador de Jujuy y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, participó de la apertura del campamento anual organizado por la Juventud Radical, en la localidad de Villa Urquiza, en Entre Ríos.

“Hay mucha energía en el radicalismo, hay una UCR muy fuerte en todo el país y vamos a fortalecer Juntos por el Cambio como herramienta de transformación del país”, sostuvo Morales.

“Este es un año muy importante para construir un plan de gobierno, hay un radicalismo de gestión, gobernamos tres provincias donde se han hecho bien las cosas: Mendoza, Corrientes y Jujuy. También 400 intendencias de todo el país”, aseguró el referente radical. Asimismo, agregó: "La UCR es la columna vertebral de Juntos por el Cambio".

“Acá en esta mesa debe haber tres o cuatro posibles candidatos a presidentes”, deslizó Morales, quien estuvo acompañado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el presidente del bloque de Diputados, Mario Negri; su par del Senado, Luis Naidenoff; la vicepresidente de la Cámara alta, Carolina Losada; y el diputado nacional, Facundo Manes.

La UCR está de pie, unida, fortalecida, con jóvenes que piensan en el futuro.

Estamos listos para encarar los desafíos que vienen. Habrá un candidato y habrá un presidente radical.

En esa línea, adelantó que en marzo habrá un encuentro de intendentes radicales de todo el país, en tanto que en el mes de mayo se convocará a un congreso nacional de la UCR.

Asimismo, el mandatario provincial valoró: “Somos un partido con valores y con ideología, que no nos vengan a decir que no sabemos gobernar. Queremos un proyecto de país desarrollista y federal. Creemos en el equilibrio fiscal, a mí me costó cuatro años recuperarlo por la que me dejaron, pero no hacemos del equilibrio un fin en sí mismo".

“Es importante y propicio que se escuche nuestra agenda, porque hay muchos jóvenes que se están yendo del país, de su tierra. Por eso creo que son estas las instancias donde la Juventud Radical debe empezar a discutir una solución para diversos temas como lo laboral, género y ambiental, entre otras cosas” dijo durante el encuentroValeria Pavón, presidenta de la JR Nacional.

Para Julieta Carrazza, presidenta de la JR de Entre Ríos, se trató de un encuentro “histórico y exitoso”. Carraza celebró la “movilización de más de 500 jóvenes de todos los departamentos de la provincia” y detalló que “el campamento viene creciendo cada año, gracias al compromiso de los jóvenes, al apoyo de toda dirigencia partidaria de cada localidad y de referentes nacionales. Para nosotros, los jóvenes, es un orgullo reunir a toda la dirigencia nacional y provincial en el décimo aniversario de este tradicional encuentro de formación política”