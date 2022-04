El gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, afirmó hoy que cree que el expresidente Mauricio Macri "será candidato" presidencial en los comicios del año próximo e indicó que el radicalismo lo va a enfrentar "con una coalición más amplia".

"Creo que va a ser candidato.

Ha sido Presidente, es una voz importante en Juntos por el Cambio", dijo Morales en diálogo con radio Continental, en el que agregó: "No es el jefe de Juntos por el Cambio, no es el jefe del radicalismo, no es mi jefe", aunque insistió que -según su visión- Macri será postulante.

Por otro lado, se refirió a la foto que publicó ayer el expresidente junto al exmandatario de Estados Unidos Donald Trump, con quien analizó el "contexto global", el "vínculo" entre ambos países y lo que las dos naciones "pueden seguir construyendo juntos".

"Nunca me gustó mucho Donald Trump", dijo Morales para quien la imagen con Trump, publicada por Macri en sus redes sociales, es "una foto de campaña".

Al comentar la danza de nombres dentro del radicalismo para encarar la candidatura presidencial, donde ya están lanzados Facundo Manes y él mismo, afirmó: "Falta tiempo pero va a haber un candidato radical.

Es momento de que el radicalismo, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, pueda, formando parte de Juntos por el Cambio y espero de una coalición más amplia, gobernar la República Argentina".

En tanto, al ser consultado sobre la figura de Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "es un buen dirigente del PRO, una persona razonable que tiene un pensamiento muy parecido al nuestro, pero no me quiero meter en la interna del PRO".

Gerardo Morales.

En otro orden, Morales volvió a rechazar una eventual incorporación del libertario Javier Milei a las filas de Juntos por el Cambio, lo que fue sugerido en su momento por Macri y por Patricia Bullrich, al sostener que no acepta "esa concepción de llegar a cualquier costo y amontonados".

"En Juntos por el Cambio tenemos que atender lo que pasa en el Frente de Todos, que llegaron amontonados", y apuntó a los funcionarios que "responden a sus propios jefes y no al Presidente en algunos casos, cosa que está mal, y la que se jode es la gente siempre".

Morales también se refirió a la reunión que tuvieron esta semana en la casa del exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey distintos referentes del radicalismo, el PRO y el peronismo y reconoció que "puede ser una reunión anti grieta, para discutir el país, para aportar distintos pensamientos, pero con el objetivo común de salir de la grieta".

El presidente de la UCR argumentó que este tipo de encuentros "se van a repetir" para "hablar de las agendas del Congreso" en un contexto al que describió como "una crisis política en el propio Gobierno que va a paralizar aún más al Gobierno".

Por último, ante una consulta sobre si este tipo de encuentros puede derivar en un frente electoral, Morales afirmó que el radicalismo "forma parte de Juntos por el Cambio" aunque se mostró partidario de ampliar el espacio al decir que él tiene "una concepción aliancista" y explicó que "en Jujuy nuestro espacio es más amplio que Juntos por el Cambio". (Télam)