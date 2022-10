El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció hoy que las elecciones de convencionales constituyentes para discutir la reforma parcial de la Constitución local y las generales provinciales se realizarán de manera simultánea, aunque no precisó una fecha exacta, y confirmó el desdoblamiento de los comicios locales de los nacionales.

Morales hizo los anuncios en una conferencia de prensa acompañado por el vicegobernador, Carlos Haquim.

Consultado sobre el momento para la realización de la contienda electoral, refirió: "No tenemos una definición sobre la fecha, todo tiene que encuadrarse en el articulo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente", sostuvo.

Tras conseguir en la Legislatura jujeña la aprobación para dar continuidad al proceso de la reforma parcial de la Constitución provincial, Morales unificará las elecciones de convencionales constituyentes y la contienda para elegir al nuevo gobernador, intendentes y cargos legislativos.

"No pretendemos con la reforma una re-reelección sino realmente dejar una Constitución para los tiempos, así que va a haber un candidato a gobernador que no voy a ser yo", afirmó Morales, al reiterar que no será parte de la fórmula a gobernador del espacio oficialista.

La decisión tomada obedece a que "el tiempo que va a llevar desde la aprobación de la ley hasta que convoquemos a las elecciones provinciales en conjunto a las de constituyente va a ser un buen tiempo para lograr la mayor síntesis de acuerdo con los espacios políticos".

Otro de los puntos para realizar las elecciones de manera simultánea se debe a "una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones", sostuvo.

Morales ponderó nuevamente las premisas que impulsa con la reforma parcial de la Constitución de Jujuy que busca, entre 47 puntos, avanzar en restricciones para las protestas sociales, promueve la prohibición del indulto a quienes cometan delitos de corrupción y destaca no modificar la cláusula respecto a la no re-reelección a gobernador.

"Está abierto el debate, hay muchos que se oponen a los puntos establecidos, pero todavía hay mucho para discutir, es un paso en lo institucional muy importante el que estamos dando", sostuvo sobre ese punto.

El referente radical reiteró que "habrá más tiempo para elegir a las autoridades" y ratificó sus intenciones de competir en las elecciones presidenciales, aunque requirió "que no lo bajen" de la candidatura al mandato nacional, en el marco de las internas de JxC.

En relación a las elecciones PASO, reafirmó "la necesidad del espacio Juntos por el Cambio para sostener las elecciones primarias", aunque advirtió que el Gobierno nacional resolverá esa situación. (Télam)