El precandidato a diputado nacional por Juntos en la Provincia de Buenos Aires Gerardo Milman aseguró hoy que la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, "vive en otra galaxia" y lamentó su "falta de respeto" con las víctimas de los hechos de inseguridad.

"Me parece que la ministra Frederic no vive en Suiza, sino en otra galaxia", lanzó el ex secretario de Gestión Federal del Ministerio de Seguridad, en alusión a los dichos de la funcionaria nacional respecto a que "Suiza es más tranquilo, pero también más aburrido".

MIRÁ TAMBIÉN Aguad consideró que el tema del envío de armas a Bolivia no está en la agenda de los argentinos

En dialogó con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, el dirigente opositor se quejó de que "mientras los ministros hacen show mediático los ciudadanos sufren" por la inseguridad.

Sabina Frederic

Al cuestionar la "falta de empatía y respeto" de Frederic "con las víctimas" de la inseguridad, aseguró: "La ministra vive en Temperley, pero ella está en un auto blindado, mientras la gente a las 17:00 ya tiene pánico de salir a la calle".

En ese sentido, advirtió que "han vuelto a subir los homicidios" e ironizó: "Durante la cuarentena los delincuentes se guardaron y respetaron más que los funcionarios que hicieron fiestas".

Ante una consulta sobre el uso del avión de la Policía Federal para el traslado de funcionarios durante la campaña, Milman afirmó que "es vergonzoso" y remarcó que la aeronave fue adquirida para operaciones destinadas a "detener el avance del narcotráfico" y no para hacer proselitismo. LC/PTl/AMR NA