El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Gerardo Martínez, se pronunció hoy en favor de una precandidatura presidencial de Sergio Massa, y consideró que el ministro de Economía "tiene posturas claras y estratégicas" y "es el camino" a seguir dentro del Frente de Todos, de cara las elecciones de este año.

"Sergio Massa ha tenido posturas claras y estratégicas, y me parece que ese es el camino", dijo hoy Martínez en declaraciones a la radio AM 750, un día después de que el presidente Alberto Fernández anunciara que no se presentará a la reelección en los comicios de este año.

Sobre la decisión del Presidente, el dirigente sindical afirmó: "Aplaudo la decisión de Alberto Fernández. El peronismo tiene que ir a unas PASO".

En ese marco, analizó que, en la coalición oficialista, "no se vislumbra un liderazgo que tenga capacidad para solucionar todo".

El también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT dijo que desde la central obrera ven las PASO "como la mejor herramienta".

"Desde la CGT observamos que se tiene que terminar con la 'dedocracia' y las PASO dan legitimidad y transparencia", postuló y, aunque destacó la "figura" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner" y su "liderazgo", pidió "no caer en personalismos".

En ese marco, el dirigente sindical aseveró que "la política tiene que asumir una responsabilidad" y agregó que "hay que trabajar sin mezquindades ni especulaciones" en este "año electoral donde primero tiene que estar el pueblo".

Esta semana, la CGT reunió por primera vez en el año a su Consejo Directivo, durante el cual convocó a un acto conmemorativo por el Día Internacional del Trabajo para el 2 de mayo próximo en el estadio del club Defensores de Belgrano, en esta capital -al que podrían invitar a Massa- y ratificó la convocatoria al consenso político-económico y social para emerger de la crisis, a la vez que se pronunció por "un modelo inclusivo con justicia social".

Elecciones Argentina 2023

En referencia al documento emitido esta semana por la CGT, que convoca a "un gran acuerdo nacional", Martínez dijo: "Yo apuesto a que cada uno de los sectores mantengamos la lógica de desarrollo, producción y trabajo".

"Reconocemos que para que haya un trabajador tiene que haber un empresario y en eso también tiene que dominar la política pero vemos un proceso disruptivo tanto de la oposición como del oficialismo", dijo y, tras advertir sobre los sectores que "quieren sacar ventaja", llamó a "poner por encima de todo el bienestar del país".

"Tiene que haber un diálogo en conjunto, que sea serio y sin cantos de sirena o telemarketing político como cuando se habla de la dolarización", advirtió en relación a las propuestas del precandidato de La Libertad Avanza, el diputado Javier Milei. (Télam)