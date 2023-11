El debate presidencial despertó una gran expectativa en la sociedad a una semana de la segunda vuelta y motivó una ola de consultas en Google a partir de los temas que iban surgiendo en el intercambio entre Sergio Massa y Javier Milei. Según un informe de Google, entre las preguntas más frecuentes estuvieron "Gede"; qué son las AFJP; por qué no le renovaron la pasantía a Milei en el Banco Central; el signo del libertario; sus propuestas; dónde trabajó Milei; qué dijo Milei del Papa y de Margaret Tatcher; y quién es la mujer de Massa. De acuerdo a los datos del buscador, el candidato de La Libertad Avanza fue el más googleado y las palabras asociadas a él fueron "plagio, pasantía, Banco Central, Margaret Tatcher y plataforma". Durante el debate, en varias oportunidades Massa pidió al público que fueran a buscar lo que había dicho el diputado nacional en oportunidades anteriores. Sobre Massa, los términos más buscados fueron "profesión, hija, qué título tiene, universidad y signo". En cuanto a "Gede", la palabra fue buscada a partir de un cruce que tuvieron los candidatos, cuando Massa le preguntó a Milei si sabía lo que era el "GDE". "¿Sabés que es el GDE?", dijo el ministro de Economía, en referencia al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), que integra caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de la totalidad de actuaciones y expedientes del sector público nacional. "A ver, explicáme", le respondió Milei con ironía, a lo que Massa agregó: "Querés ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conocés el sistema... ¿Cómo va a presentar una ley, si no conoce ni el sistema de trámites de expedientes del Estado?". Google aclaró las búsquedas son "un indicador de la curiosidad que despierta un tema" y resaltó que "Google Trends no sustituye a las encuestas de opinión ni debe considerarse un indicador de la intención de voto". MG/KDV NA