El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, consideró que la intención incluir al gobernador de Córdoba, Juan Ignacio Schiaretti, a Juntos por el Cambio "fue un momento inoportuno". "La discusión trasciende el espacio, fue un momento inoportuno", expresó el hermano del precandidato a la presidencia Facundo Manes

En diálogo con Diego Schurman, en Que la gente crea, por Radio Splendid AM 990, expresó que "hoy el contexto ha cambiado y la hegemonía kirchnerista dejó de existir, el Gobierno ya tiene menos del 30% de la aprobación popular"

Además, desmintió el rumor que refería a una posible fórmula presidencial entre Facundo Manes y Wado De Pedro: "Es verosímil que una figura como él pueda estar por el discurso que tiene y lo bien que se identifica, pero en este caso puntual no es cierto"

Por otra parte, el radical hizo alusión al precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei: "No está en las miras del radicalismo, no vas a encontrar a nadie que lo quiera, no tiene ninguno de nuestros valores"

"Siento que los radicales estamos para más, es un partido que existe hace 132 años", concluyó Manes. RGB/AMR NA