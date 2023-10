El intendente de La Plata, Julio Garro, y el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, anunciaron hoy que en caso de resultar electos pondrán en marcha la segunda de etapa del Plan de Obras Públicas de La Plata, ciudad que el 2 y 3 de abril de 2013 sufrió la peor inundación de su historia con 400 milímetros de agua en cuatro horas, lo que provocó 89 muertos y daños económicos multimillonarios.

"Cuando Néstor (Grindetti) sea gobernador, la vamos a encarar para que todos los platenses podamos dormir un poco más tranquilos", expresó Garro a través de una presentación que compartió en sus redes sociales.

Garro hizo hincapié en los más de 45 kilómetros de obras concretadas bajo el impulso de su gestión y remarcó: "Gracias a ellas, en la última tormenta, en donde funcionan no nos inundamos".

Fernández Meijide: "Los de la dictadura no fueron excesos y no lo digo yo sino la Justicia"

La exsenadora y referente de Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide rechazó hoy las consideraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien negó la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos como consecuencia de la represión ejercida durante la última dictadura militar, y expresó que "no fueron excesos" sino delitos de lesa humanidad condenados por la Justicia.

"No fueron excesos y no lo dije yo, sino la Cámara Federal que enjuició a los militares acusados porque el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas se negó a juzgarlos. Al decir que eran excesos, eludían su responsabilidad y le echaban la culpa a los de abajo", rememoró la dirigente en declaraciones formuladas al noticiero de Somos Noticias de La Plata, Berisso y Ensenada.

En el debate presidencial del domingo por la noche, el libertario llamó "excesos" a las violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad de la dictadura que existió en Argentina entre 1976 y 1983.

En ese sentido, Fernández Meijide además se refirió al número de "8.753" desaparecidos que pronunció Milei en el debate al plantear: "Sospecho que sacó ese número de la lista que tiene el Ministerio de Justicia en la Secretaría de Derechos Humanos, pero yo no me animaría a decir nunca más el número exacto de desaparecidos porque ese sólo lo conocen los militares", afirmó.

Mar Chiquita apoya al gobernador Kicillof en defensa a la Universidad Pública

El secretario general del partido de Mar Chiquita y candidato a intendente por Unión por la Patria (UxP). Walter Wischnivetzky, expresó hoy su apoyo al gobernador Axel Kicillof en "defensa de la universidad pública".

"Queremos seguir avanzando en este sentido. Con el intendente Jorge Paredi y el gran apoyo de la provincia de Buenos Aires, trabajamos para que en el Partido de Mar Chiquita haya ofertas educativas", dijo.

El funcionario se expresó en estos términos luego de participar de la Jornada por el Derecho a la Ciencia y a la Universidad Pública y Gratuita en el marco del ciclo de jornadas por el Derecho al Futuro en la Provincia de Buenos Aires.

Legisladores rionegrinos no recibirán el bono de 60.000 pesos

La Legislatura de Río Negro anunció que no habrá bono de 60.000 pesos para los 46 representantes parlamentarios de la provincia, informaron hoy fuentes legislativas.

La resolución Nº 319 establece que los legisladores no percibirán la segunda cuota de $30,000, que originalmente se abonaría junto con la liquidación de los haberes correspondientes al mes de octubre.

Además, se determina la devolución de la suma fija no remunerativa y no bonificable de $30.000 que les fue otorgada en el mes de septiembre pasado.

Días atrás varios legisladores expresaron su voluntad de no percibir el mencionado bono al considerar que estaba pensado en los sectores asalariados y no en los cargos políticos.

"Ante esta situación, se decidió excluir a los legisladores de la Provincia de Río Negro del cobro de la suma fija no remunerativa y no bonificable de 60.000 pesos, con la devolución de los 30.000 pesos otorgados en septiembre y no liquidar la cuota 2 correspondiente al mes de octubre", informaron desde el parlamento provincial. (Télam)