El jurista Roberto Gargarella consideró hoy que la tarea del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, que tiene como principal acusada a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, podría considerarse como un "Nunca Más" a la corrupción y a las asociaciones ilícitas. El reconocido abogado hizo referencia a las palabras del representante del Ministerio Público, quien en el cierre de su alegato para pedir 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la titular del Senado manifestó: "El artículo 36 de la Constitución reformada en 1994 es una de las obras más relevantes de nuestra Carta Magna. Por eso, hoy más que nunca, corresponde ubicar esta cláusula en el centro de la escena como lo menciona Roberto Gargarella". Al respecto, el jurista dio a entender que la tarea de Luciani podría considerarse como un "Nunca Más" a la corrupción y a las asociaciones ilícitas: "En nuestra historia tuvimos estos dos grandes aportes que han ayudado a una recuperación democrática en muchos de nosotros. Ahora (en el juicio de la Obra Pública) conocemos lo que ocurrió y conocemos las evidencias. Lo que pasó es muy sanador y reparador". En la misma línea, el letrado expresó: "A mí me tiene sin cuidado cuántos años le van a dar o si va a ser proscripta (sobre Cristina Kirchner), porque lo importante, que es como sucedió con el Juicio a las Juntas, es el conocimiento de lo que pasó. Eso está claro para una mayoría del país. El que no lo ve es porque no lo quiere ver, como pasó en la época de la dictadura, y tiene la decisión ideológica de no ver". En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Pablo Rossi en Radio Rivadavia, Gargarella explicó que "una asociación ilícita significa que hay varias personas trabajando en una línea tribunal que tiene una estructura jerárquica que trabaja durante un tiempo juntos", y sumó que eso puede darse "en la dictadura o en un gobierno mafioso". SR/PT/SPC NA