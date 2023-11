La presidenta del bloque de senadores bonaerenses, María Teresa García, consideró hoy que desde La Libertad Avanza (LLA) "se buscan ensombrecer el proceso electoral", al referirse a las supuestas irregularidades que fueron advertidas desde ese espacio en relación a las elecciones generales, que se celebraron en octubre, y las que podrían ocurrir en el balotaje que se disputará el próximo domingo.

"Las elección no ha tenido una sola denuncia sobre irregularidades radicada en la Justicia electoral. Siempre en las elecciones puede haber un entredicho entre fiscales y eso se denuncia en redes sociales, pero no hubo nada comprobado en ese sentido", señaló la senadora hoy en declaraciones a la emisora AM 530.

A tres días días de la segunda vuelta electoral que disputarán el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y el postulante de LLA, Javier MIlei, la fuerza ultraderechista presentó un reclamo ante la Justicia electoral en el cual afirma que “personas en redes sociales", informaron sobre “irregularidades” en los comicios del pasado 22 de octubre.

En esa denuncia, vincularon a la Gendarmería con maniobras "de llenado y vaciado de votos", y solicitaron una custodia especial de las urnas, algo que resultó concedido por la jueza federal con competencia electoral María Servini.

"En esta ultima elección, la del 22 de octubre, LLA no tuvo fiscales en todo el escrutinio definitivo. Ahora piden que se ameriten los medios para que sus veedores puedan ejercer su labor. Es algo que no se entiende", indicó García.

En ese tono, agregó que desde LLA "piden lo que no hicieron" en los escrutinios de las pasadas elecciones y sostuvo que los referentes de esa fuerza ahora toman las palabras del exdiputado nacional Guillermo Francos y de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich para decir que hubo "irregularidades" en los comicios de este año.

"Me alarma que le pidan a Servini que se ponga el acento en la participación más activa de las Fuerzas Armadas en el operativo de seguridad de las elecciones del domingo. Esto va de la mano en lo que vienen plateando en otros ordenes. Si miramos a (la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria) Villaruel, y lo que dice Milei, no s damos cuenta que hay una intención de intimar al sistema democrático", aseveró.

Para García, "las elecciones tiene muchísimos controles" y subrayó que "todos los mecanismos son auditados" y por eso "no hay ninguna posibilidad de que exista un fraude electoral como lo quieren sugerir desde LLA".

"Queda de manifiesto la decisión de ensombrecer el proceso electoral. No me extraña que actué de esta manera quienes no creen en el sistema democrático. Se exhiben con una motosierra y presentan a una candidata a vicepresidenta que dice que hay que gobernar con una tiranía", remarcó.

Por otro lado, alertó que el proceso de las PASO en el que LLA ganó, no fue observado.

Sobre la advertencia realizada por la Justicia Nacional Electoral en relación a la poca cantidad de boletas entregadas por el partido de Milei para el domingo, García explicó que "son las fuerzas políticas las responsables de proveer las boletas el día de la votación y de su reposición".

"Si se terminan, (esas boletas) la Justicia Electoral ya lo advirtió, y la decisión de no brindarle a la Justicia las boletas necesarias fue una decisión de LLA, dijeron que no lo hicieron por si se las roban, creo que presentaron este tema para provocar mas confusión pero lo tendrán que explicar a su electorado", subrayó.

(Télam)