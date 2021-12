El ex ministro de Justicia Germán Garavano calificó hoy de "disparatado" el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan y consideró que la medida del juez Martín Bava "va en línea con la persecución política".

"El procesamiento no tiene ningún sustento. Lamentablemente es de nuevo una resolución judicial, para mí, viciada", sostuvo el ex funcionario nacional.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, el ex titular de la cartera judicial afirmó que "no hay ningún hecho concreto que diga que hizo el ex presidente como para poder procesarlo".

Asimismo, Garavano consideró que se trata de una causa de origen "muy dudoso" y una "evolución que involucra lamentablemente una tragedia que debería ser investigada en la Ciudad Buenos Aires, como lo ha dicho la Cámara Federal".

El ex ministro afirmó que en el expediente que lleva adelante el juez federal subrogante de Dolores "se avanza contra el ex presidente de una manera que va en línea con esta persecución política que se ha visto en el tramo final de las elecciones y que seguramente tiene que ver con otras medidas más de otras causas, como puede ser el Correo".

"El objetivo parece ser el ex presidente Macri y su familia", advirtió el ex funcionario, quien agregó que "claramente parece ser una agenda de Gobierno apuntar contra él". El ex funcionario nacional calificó de "disparatado" el procesamiento de Macri y se quejó de la prohibición para salir del país que se le fijó al líder del PRO: "El juez insiste en lo que sería una acción anticipada, donde está tratando de hacerle una maldad.

El juez Bava sabe que el ex presidente tiene una agenda internacional muy importante y que es un líder reconocido". Por otra parte, sobre la causa del Correo Argentino, Garavano indicó que el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini; la fiscal Gabriela Boquín y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, llevan adelante acciones que "están bloqueando un posible acuerdo", tras insistir que "están impidiendo que esta empresa le pague todo lo que le debe al Estado para perseguir a la familia del ex presidente".

"No creo que ninguna de estas causas tienen la entidad ni cumplen los requisitos procesales como para ordenar una detención", manifestó el ex ministro de Justicia, quien consideró que estas medidas apuntan a "generar los títulos de `Macri procesado´".