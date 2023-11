La titular de AySA, Malena Galmarini, se pronunció hoy a favor de "seguir luchando" por la paridad cotidiana, el pago de las cuotas alimentarias, la autonomía económica, "por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto de vida", y advirtió que "con presidentes que gobiernan para unos pocos, nosotras no tenemos lugar", al replicar una carta de mujeres que pidieron "no votar" en el balotaje al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Vamos mujeres argentinas! No permitamos que se lleven puestos nuestros derechos y los de nuestros hijos!", escribió en su cuenta de la red social X la esposa del candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Galmarini reclamó: "Sigamos luchando por la paridad cotidiana, por el pago de las cuotas alimentarias, por la autonomía económica, por igual salario a igual trabajo, por elegir nuestro proyecto de vida…!!!".

"Con presidentes que gobiernan para unos pocos, nosotras no tenemos lugar! Llenemos las urnas de sueños y esperanza! Tocan a una, nos tocan a todas!!!", expresó Galmarini y replicó la carta firmada por mujeres de diferentes ámbitos.

En la carta, las mujeres afirmaron: "A 40 años de democracia ininterrumpida, pedimos una Argentina en paz, para que se puedan solucionar los temas pendientes" y señalaron que "es por todo esto que nosotras no lo votamos y pedimos lo mismo: no votes a Milei".

El texto está firmado por Alejandra Ventura, Alejandra Fletchner, Ana Torrejón, Anabel Cherubito, Beatriz Usaich, Viviana Vila, Cecilia Dopazo, Claudia Piñeiro, Diana Maffía, Dolores Fonzi, Eleonora Wesler, Gabriela Cabezón Cámara, Ingrid Beck, Julieta Ortega, Katia Aleman, Mabel Bianco, Malena Pichot, Mariana Enrique, Mariana Iglesias y Valentina Bassi, entre otras.

En el texto, afirmaron que "en esta campaña electoral se pusieron en debate propuestas inaceptables para nuestra legislación, nuestro modo de vida y nuestros valores: la venta de órganos, la libre portación de armas, el desconocimiento de la violencia y las desigualdades de género" y dijeron que "también se cuestionaron el derecho de los niños al cuidado, la paternidad responsable, el pago de la cuota alimentaria, las adopciones legales, la educación y la salud pública y los derechos de las personas LGBT".

"Ante este panorama, no podemos mantenernos neutrales", expresaron y afirmaron que "queremos dejar bien en claro que nos oponemos al negacionismo y a la reivindicación del terrorismo de Estado y a propuestas que ponen en crisis nuestra convivencia pacífica y democrática".

Manifestaron que "sabemos que hay mucho, muchísimo para mejorar en nuestro país y que los desafíos son múltiples. Los reclamos son justos y las necesidades son impostergables", y destacaron que "estamos convencidos de que las respuestas las vamos a encontrar en el marco del debate de propuestas que respeten la convivencia democrática y no pretendan hacernos retroceder a épocas oscuras que hemos superado".

"Queremos avanzar, no retroceder. Queremos ser libres y no vivir con miedo. Queremos ampliar derechos, y no restringirlos. Queremos más justicia, más convivencia pacifica y más pluralidad", expresaron en el texto de la carta titulada: "Mujeres, democracia y balotaje". (Télam)