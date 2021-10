La presidenta de AySA, Malena Galmarini, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, el presidente de la Administración de Bienes del Estado (AABE), Miguel Cosetino, acompañado por su vicepresidente, Juan Debandi, y la intendenta del municipio de Malvinas Argentinas, Noelia Correa, participaron de un acto de firma de transferencia entre AABE y AySA mediante el cual se hizo efectivo el traspaso de un predio del Estado Nacional que la empresa utilizará para construir la nueva Planta Depuradora Campo de Mayo.

El predio donde se ubicará la planta posee un área total de 37.2 hectáreas y, una vez finalizadas las obras, se estima que beneficiará a un total de 1.200.000 habitantes de los partidos de Jose C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, parte de San Miguel y Tigre.

Luego de realizar una recorrida por la zona, Galmarini expresó: "Esto es histórico. Hace muchísimos años que tanto Malvinas como José C. Paz están esperando poder construir sus redes cloacales. Para eso es necesario tener una Planta donde recolectar el líquido cloacal y depurarlo para cuidar el medio ambiente. Además se beneficiará a vecinos y vecinas de Moreno, una fracción de San Miguel y el barrio San Jorge de Tigre”.

"Quiero destacar el trabajo invisible de Cosetino y Debandi desde el AABE en conjunto con Malena desde AySA para poder hacer la firma del convenio del traspaso de tierras para construir la planta de líquidos cloacales que llevará adelante AySA, como también haber conseguido el financiamiento y dar una solución histórica en cloacas para Malvinas Argentinas y José C. Paz. Los dos distritos que menor cobertura de servicios básicos tenían. Esto es más salud, nosotros tenemos un polo hospitalario muy grande y se va a beneficiar también con menos gente concurriendo al hospital. Trabajar estas cosas pensando en la gente es más que meritorio”, expresó Nardini.

Por su parte, el presidente de AABE señaló: "Esta es la manera, poniendo los bienes y los inmuebles del Estado al servicio de su comunidad. Este donde estamos parados va a ser una planta depuradora que va a beneficiar en una primera etapa a 300 mil habitantes y cuando esté terminada va a beneficiar a más de 1 millón de personas. Es salud para toda esta zona y nuestro pueblo, es hacer realidad con hechos concretos".

La construcción de la nueva Planta se realizará en cuatro etapas, una por cada módulo. El primer módulo a construir contará con una capacidad de tratamiento para beneficiar a 300.000 habitantes, trabajando con un caudal de 1m3/s. Dicho módulo incorporará la tecnología de lodos activados, por lo que la Planta dentro de su estructura general contará con las diferentes áreas para llevar a cabo el proceso (sector de rejas gruesas y finas; desarenado y desengrasado; decantadores; flotadores; tanque de aireación; digestores; entre otros).

Finalmente, la presidenta de AySA agradeció a los actores involucrados para que esta nueva obra sea posible: “También quiero agradecerle al ex Ministro de Defensa, Agustín Rossi, y al actual, Jorge Taiana, porque nos dieron un enorme empujón y nos habilitaron a poder trabajar esto junto al Ejército Argentino acá en Campo de Mayo. Lo que estamos haciendo hoy acá es porque el Banco Latinoamericano de Desarrollo nos dió un crédito para comenzar con el primer módulo, que será para 300 mil personas y que aprobaron con casi U$S 300 millones hace dos semanas. En lo que va del año, sólo para AYSA, ya nos han dado U$S 1000 millones de crédito para infraestructura sanitaria”. Y concluyó: “El agua potable y las cloacas no solo generan más puestos de trabajo, sino más salud y bienestar. Para esto es la deuda”.

También estuvieron presentes Sol Giménez, candidata a concejala de Malvinas Argentinas por el Frente de Todos; Sabrina Sienra, subsecretaria de Gobierno de Malvinas Argentinas; y Mario Robustelli, jefe de Apoyo Técnico de AySA