La presidenta de AySA, Malena Galmarini, consideró hoy que los ciudadanos argentinos deben recordar antes de las elecciones de este año "cómo fue el gobierno" de Mauricio Macri y compararlo con la tarea que lleva a cabo el presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos.

"Tenemos que recordar cómo fue el gobierno de (Mauricio) Macri. Lo bueno es que vamos a poder comparar qué hace el Presidente y el Frente de Todos y qué hicieron los precandidatos de Juntos por el Cambio (JxC) que tuvieron la oportunidad de administrar el país entre 2015 y 2019", señaló la presidenta de AySA en diálogo con el canal C5N.

"Teníamos un montón de propuestas, algunas todavía nos quedan por cumplir porque fue muy difícil afrontar una pandemia con el sistema de salud destruido. Así y todo debimos afrontar la situación. Por eso asombra la naturalidad con la que la oposición nos da consejos. Degradan la salud, dejaron vencer vacunas y permitieron que entrara el sarampión al país", apuntó.

Además, Galmarini mencionó la importancia de "contarle a nuestros vecinos y vecinas lo que hicimos en el medio de la pandemia".

"Nosotros tenemos incorporada la militancia, que es la cercanía con nuestra gente y la pandemia nos sacó eso, hay que recuperarlo. Perdimos el espacio público que es el lugar por excelencia para encontrarnos", explicó.

Y agregó que "no alcanza con recordar lo mal que hicieron las cosas" durante el período de gobierno entre 2015 y 2019, sino que "tenemos que poner sobre la mesa las 2 mil obras que estamos preparando en todo el país, sin distinción".

"Ellos hacían una enorme diferencia entre quienes gobernaban de su partido y de otros. Nosotros tenemos obras en todas las provincias y reactivamos las 101 obras que habían dejado paradas", denunció.

"A mí también me duele ver que los chicos no pueden ir a la escuela producto de una pandemia. También recuerdo cómo tuvimos que pelear en Tigre cuando (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal intentó cerrar las escuelas definitivamente o cuando dejaron chicos y chica sin computadoras", subrayó Galmarini. (Télam)