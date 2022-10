La titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, sostuvo hoy que la tarea de esa empresa "no es ya un servicio público" sino también "un servicio de salud, de cuidado del ambiente", que colabora "con la familia, con la economía familiar" y que "apoya y promueve el desarrollo económico local" así como también "el de la provincia de Buenos Aires".

Al hablar en el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández por la inauguración del módulo II de la planta depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales en el municipio bonaerense de Hurlingham, la funcionaria dijo que se trata de "un día especial" porque "estamos inaugurando una obra que, allá por diciembre del 2019, era una obra que estaba parada, como muchas que encontramos paralizadas" por el gobierno de Mauricio Macri.

Galmarini señaló que "cuando llegamos a la empresa había más de 100 obras paralizadas", pero que "gracias a la voluntad y a la vocación política del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, esta situación de desfinanciamiento descomunal que habíamos encontrado en el sector dejó de ser así y pasó a ser uno de los que más financiamiento tienen del gobierno nacional".

Al resaltar la importancia del sector, recordó que en la pandemia "durante un año la única vacuna que tuvimos contra la Covid-19 fue lavarnos las manos y asear nuestras casas", aunque advirtió que también es una pandemia "no tener agua potable o saneamientos cloacal".

"Hay chicos en la Argentina y en el mundo que por no contar con estos servicios, tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas hematológicos, y por eso digo que no es ya un servicio público", sino "un servicio de salud, de cuidado del ambiente, que colabora con la familia, con la economía familiar, que apoya y promueve el desarrollo económico local y, por qué no, el de la provincia de Buenos Aires", afirmó.

Según se informó oficialmente, el tratamiento en el nuevo módulo incluirá una cámara de carga, desarenación, decantación primaria y una etapa biológica (tanques de aireación y clarificadores). Los líquidos allí tratados son vertidos en el Arroyo Morón que desemboca en el Río Reconquista.

Actualmente, la planta recibe residuos cloacales de 150.000 personas de la región, que tras la inauguración del nuevo módulo aumentará a 450.000. (Télam)