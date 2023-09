La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, definió hoy al ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, como "un tipo de consenso" y sostuvo que, por ese motivo, hay gobernadores de espacios opositores que creen en la conformación de "un gobierno de unidad nacional" tal como lo propone.

"Cuando Sergio llama a un gobierno de unidad nacional, logra que los opositores le crean. Por eso estaban sentados Gerardo Morales y Gustavo Valdés el otro día en Jujuy. Era impensado que dos dirigentes de una oposición tan férrea como ellos se sentaran no solo con Sergio sino con otros gobernadores peronistas", destacó Galmarini en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck.

La funcionaria aseguró que esos mandatarios "creyeron en Sergio" y añadió que "muchos de los dirigentes con los cuales el ministro "se lleva bien" y van a optar por él en detrimento del postulante presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "que viene con la motosierra o Sergio que es un tipo de consenso".

"Le criticaron a Sergio (Massa) durante muchos años que hablaba con todos, si era ventajita o panqueque, pero en realidad es un hombre de la democracia. Sergio no trae las peleas del pasado argentino ni esa carga emotiva o la construcción de una personalidad basada en matar o morir", subrayó.

Al ser consultada por las versiones periodísticas que aseguran que Massa ya ha elegido su eventual ministro de Economía, Galmarini sostuvo que "no importa el nombre porque va a tener un gran equipo y va a estar muy cerca de la gestión" si gana las elecciones.

"No sé quién va a ser el ministro de Economía; hay un equipo económico muy importante, con gente como (Carlos) Castagneto, (Guillermo) Michel , (Gabriel) Rubinstein, Lisandro Cleri o Flavia Royon", puntualizó.

En respuesta a quienes critican las medidas anunciadas por Massa y sostienen que se trata de la puesta en marcha de un "plan platita", Galmarini sostuvo que "les importa menos cómo la está pasando la gente que ganar un voto".

"Salimos al rescate de aquellos que quedaban afuera de la línea de dignidad. Estamos convencidos que todavía hay mucha gente afuera y que hay que seguir tomando medidas. La veda no permite hacer anuncios, pero vamos a seguir trabajando", aseguró.

Sobre el escenario electoral, la dirigente sostuvo que "es una elección muy difícil", pero remarcó que Massa "es el tipo que necesita la Argentina" para afrontar los tiempos que se vienen.

"No podemos probar con quienes gobernaron. Muchos se hacen los gallitos, más que nada las gallitas. Amenazan, pero si ya estuvieron cuatro años (en relación al Gobierno de Mauricio Macri). ¿Por qué no lo hicieron?", expresó en referencia a la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

Finalmente, Galmarini habló de la denuncia hecha a Aysa por la compra de automóviles oficiales con sobreprecios que realizaron los diputados de JxC, Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli y el auditor general de CABA, Juan José Calandri, y consideró que se trata de una estrategia que busca "judicializar la política".

"Hay algunos dirigentes que le gusta mirar los diarios y después judicializar la política. Se van a arrepentir porque ni siquiera pasaron por la puerta de Aysa o llamaron a la empresa. "Se va a probar que no hay nada de eso. No solo hacemos las cosas como corresponde, si no que cuidamos a la empresa mucho más que lo que hizo el gobierno (de Cambiemos, hoy JxC)) que ellos representan", completó. (Télam)