La presidenta de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard (FdT), estimó hoy que la semana próxima se realizará la convocatoria a ese cuerpo de trabajo, para que "entre el miércoles 25 y el jueves 26" comience a trabajar en la sustanciación del pedido que pesa sobre los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

"Calculamos que la semana que viene, una vez que esté publicado el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias en el Boletín Oficial, se convocará a la comisión con el debido tiempo de anticipación necesario para comenzar a trabajar", señaló la diputada entrerriana en declaraciones a C5N.

En ese sentido, agregó: "La semana que viene ya estamos convocando para el 25 o 26 para poder iniciar el período de trabajo. Nos vamos a abocar a determinar la admisibilidad, y después se van a hacer reuniones todas las semanas para juntar las pruebas en la etapa de investigación".

Consultada sobre el pedido del diputado de Juntos por el Cambio-Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, para que sea apartada de la presidencia de la comisión por "no garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso", Gaillard la rechazó de plano.

MIRÁ TAMBIÉN Fernández afirmó que la oposición no aprecia la democracia y quiere un país para pocos

"Hay jurisprudencia de que los miembros de la comisión no son recusables porque la naturaleza de estos órganos es política, no jurídica. Esto no es un proceso penal, y de Loredo debería leer la Constitución Nacional, sobre esta facultad que tiene el Congreso, dividido entre la Cámara de Diputados y el Senado, donde una investiga y abre el proceso de prueba y acusa, y la otra sí lleva la etapa del juicio", detalló. (Télam)