La portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti dijo hoy que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne" y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".

En su habitual rueda de prensa de los jueves en Casa de Gobierno, la Portavoz dijo que todos los funcionarios del área "están trabajando con mucha armonía" y precisó que "se está viendo todas las alternativas sobre la mesa en un clima de mucho trabajo y consulta, con el sector agrario, y agroindustrial".

Alberto Fernández

Cerruti, dijo hoy que "no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso", y afirmó que hay en la prensa "un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno".

En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la portavoz dijo que se trabaja con "mucho espíritu de armonía" y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien "lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI".

Click to enlarge A fallback.

Cerruti afirmó hoy que el Gobierno nacional busca "prevenir y resolver" situaciones de violencia en la Patagonia, tras la muerte del joven Elías Garay y agregó que la intención de las autoridades provinciales y nacionales, es armar una "mesa de trabajo" en este sentido.

MIRÁ TAMBIÉN Al Gobierno le preocupan los precios de los alquileres, dijo Cerruti y confirmó cambios a la ley

"Anoche hablé con el ministro (de Seguridad) Aníbal Fernández sobre el tema. Él está en conversaciones con la gobernadora (de Río Negro, Arabela Carreras) permanentemente. Se estuvieron enviando efectivos, se trabajó en la zona de la provincia donde hay conflictos", recordó Cerruti en una conferencia de prensa brindada esta mañana en Casa de Gobierno.

En el mismo sentido, la portavoz añadió que hay "un espíritu en conjunto tanto de la gobernadora y del Gobierno, y del ministro de (Seguridad), en avanzar hacia una suerte de mesa de trabajo, o de cooperación, para prevenir este tipo de situaciones y resolver además las que se están desarrollando".

"La Gendarmería estuvo en la ruta 40 y en las diferentes localidades para prevenir estos conflictos el fin de semana largo y fue eficiente ese accionar", analizó.

En ese sentido, agregó: "Estamos hablando de que hay pérdidas de vida humanas y ese el principal dolor de este Gobierno".

La muerte de Garay ocurrió el domingo pasado en el paraje Cuesta del Ternero, cercano a El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron a un predio, donde la comunidad mapuche Quemquemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio que consideran como "ancestral".

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=8bQI8B-VUKI&t=30s&ab_channel=CasaRosada-Rep%C3%BAblicaArgentina[/embed]