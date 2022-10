La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "la discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las provincias", al cumplirse hoy el segundo día de paro de 48 horas decretado por la UTA en el interior del país.

"Tiene que llegarse a una solución general y el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo", afirmó la Portavoz en su tradicional rueda de prensa de los días jueves en Casa de Gobierno.

En ese marco, la funcionaria dijo que la medida de fuerza decretada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para zonas por fuera del AMBA está siendo monitoreada por el Ministerio de Transporte.

Consultada por los subsidios y su distribución federal, dijo que "la discusión no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires con las provincias".

En ese sentido aclaró que el federalismo "no pasa por un tema puntual como es el de los subsidios".

"Esa es otra discusión, porque ustedes piden que se bajen subsidios en algunas cosas. Siempre piden que se haga los contrario de lo que se está haciendo", dijo en respuesta a un periodista.

Por otra parte, subrayó que el presidente Alberto Fernández "no declama el federalismo, sino que lo ejerce".

Alberto Fernández

"Debe haber habido pocos Gobiernos mas federales que este. Hace dos días en la provincia del Neuquén, donde un gobernador que no es de nuestro signo político, reconocía la relación que tiene con el Gobierno nacional. No hay provincia, de un signo cercano al oficialismo o no que no cuente con una cantidad de obras, con un nivel de crecimiento con una asistencia con una cantidad de recursos que se están distribuyendo de manera federal", concluyó.

La Portavos dijo que las tres nuevas ministras que jurarán este mediodía "achican la brecha de género" dentro del gabinete nacional y destacó que "representan cabalmente los temas y proyectos" de las áreas de sus carteras.

Las flamantes ministras asumirán en su puesto al mediodía

"Le damos fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras. Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Cerruti, sostuvo hoy que Mauricio Macri "quiere una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro" publicado días atrás, y consideró que el expresidente "ya no disimula y dice sin desparpajo cuál es su Argentina soñada".

"Macri quiere prácticamente una Argentina sin derechos, una Argentina pre peronista, según la descripción de su libro. Ya no disimula, siempre fue eso, durante un tiempo lo había 'lookeado' (el consultor Jaime) Durán Barba, pero ahora lo dice sin desparpajo en su libro", dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Cerruti, consideró hoy que los incidentes en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata del jueves pasado en el encuentro suspendido contra Boca Juniors fueron de “gravedad extrema” y señaló que desde el Gobierno nacional se quiere “una fuerza policial que no reprima y no vaya armado a eventos multitudinarios”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Cerruti se refirió a los hechos que ocurrieron en las inmediaciones del estadio de Gimnasia donde falleció un hincha, César ‘Lolo’ Regueiro, tras una descompensación como consecuencia de la violenta represión policial que disparó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los simpatizantes del ‘Lobo’ que querían ingresar a la cancha, aunque estaban las puertas cerradas.

Axel Kicillof.

Los gases afectaron también a los hinchas locales que estaban en las tribunas y a los propios jugadores de fútbol, por lo que el partido contra Boca, válido por la fecha 23 de la Liga Profesión de Fútbol, se suspendió a los 9 minutos y se generó un caos porque no había manera de evacuar el lugar, por lo que muchos saltaron directamente al campo de juego.

A menos de una semana de lo ocurrido, Gimnasia volvió a jugar ayer en su estadio contra San Lorenzo y con público local, ya que se puso la mira en la organización del operativo de seguridad de ese partido contra Boca.

Fernández - Berni

“Nos parece que fue de una gravedad extrema lo que pasó en la cancha de Gimnasia y también le enviamos nuestro pésame y acompañamiento en el dolor a la familia del hincha fallecido. Tiene que encontrarse rápidamente una resolución”, reclamó hoy la portavoz de la Presidencia.

“El gobernador bonaerense Axel Kicillof ya tomó varias medidas para avanzar con la investigación judicial y también para saber como se manejó la fuerza policial en ese caso”, apuntó y añadió: “Queremos fuerzas policiales que no repriman. Queremos fuerzas policiales que no vayan armados a estos eventos masivos porque sabemos que esto puede terminar con la vida de argentinos y argentinas"