La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, cuestionó hoy la determinación de un tribunal brasileño que absolvió al actor Juan Darthes en cuanto a la acusación de su colega Thelma Fardin de haberla abusado sexualmente cuando era menor de edad, al considerar que "el fallo dice que todo fue cierto". "Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay para demostrar que fue violada", expresó Cerruti en su cuenta de la red social Twitter

Este sábado, se conoció el fallo del Juzgado Penal Federal de San Pablo en cuanto a la acusación de la actriz de haber sido abusada en Nicaragua, durante una gira del elenco de la novela "Patito Feo"

El juicio se celebró en Brasil porque Darthes, nacido en ese país, volvió al mismo una vez que comenzó a vislumbrarse la denuncia. El juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, consideró que hubo abuso pero no dio por probado el acceso carnal, por lo que decidió absolver a Darthés

La actriz apelará ante la Justicia brasileña el fallo de primera instancia que absolvió a Darthés por el delito de violación y alentó a las víctimas de violencia sexual a "no callarse" y a "inundar la justicia de denuncias". "El fallo dice que es todo cierto, pero no alcanza

Una nena de 16 años necesita más pruebas de las que ya hay, para demostrar que fue violada. Abrazamos tu fuerza y tu valentía @soythelmafardin seguimos buscando justicia junto a vos", expresó en su cuenta Cerruti, mientras agregó un posteo de la misma actriz. "No confundan, la justicia dice que se probó el sexo oral y la penetración con la mano, pero no logra probar que introdujo su pene. Lo dice el fallo, la justicia a la que nos mandan dice que con eso no alcanza para juzgar como violación", había advertido en las últimas horas Fardin. Por su parte, Fernando Burlando, abogado que representa a Darthés, señaló que "las pruebas son indicativas de la inconsistencia de la denuncia contra Juan, no son lo que dice Thelma... de ser así, el resultado hubiera sido otro". Además, dejó abierta la posibilidad de que el actor presente demandas judiciales contra quienes lo acusaron

