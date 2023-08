(Por Gabriel Tuñez) El acercamiento político que tras las PASO llevaron a cabo Mauricio Macri y el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, "puede tensionar demasiado" a la sociedad que tienen el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) en Juntos por el Cambio (JxC), analizó el sociólogo e investigador del Conicet Gabriel Vommaro, autor de tres libros sobre la alianza opositora y el expresidente.

Vommaro, que es doctor en Sociología, investigador del Conicet y director de la Maestría en Sociología Política de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (EIDAES-UNSAM), dijo a Télam que le resulta "llamativa" la postura que tomó Macri después de las PASO del 13 de agosto último, aunque sostuvo que luego de dejar el poder en 2019, tras cuatro años de gobierno, "está buscando su lugar en la política".

Conocido el resultado de las primarias, en las que Milei fue el candidato más votado, Macri lo felicitó públicamente, un gesto que el candidato de La Libertad Avanza agradeció con una propuesta: que el expresidente se transforme en una suerte de "súper embajador" si accede al poder el 10 de diciembre próximo.

"Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima. Un representante del país, alguien que puede abrir mercados", dijo Milei en declaraciones radiales.

La postura expresada por Macri fue criticada al interior de JxC. El diputado nacional Ricardo López Murphy le pidió al exmandatario "respetar las reglas de juego" partidarias y actuar "de modo leal",

"Me parece llamativo que Macri boicotee el partido que construyó. Quizás sea parte de ese coqueteo el hecho de mostrarse como el posible puente con Milei, algo que parecen no querer o no poder hacer los demás dirigentes del Pro y que le sirve como un lugar de privilegio", analizó Vommaro, autor, junto a la socióloga Mariana Gené, del libro "El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado", publicado por Siglo XXI Editores.

Además, Vommaro escribió los libros "La larga marcha de Cambiemos" (Siglo XXI Editores) y "Mundo Pro", junto a Nicolás Bellotti y Sergio Daniel Morresi (Planeta).

A continuación, la entrevista con Télam:

- Télam: Tras el resultado de las PASO, ¿cómo analiza el escenario político y electoral de JxC con miras a las elecciones generales?

- Gabriel Vommaro: JxC resolvió su interna y eso parece despejar las dudas con respecto cómo se equilibran las fuerzas al interior de la coalición. Las PASO pusieron fin a un modo peligroso en el que se había desarrollado esa interna entre (Patricia) Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, porque había desconectado a la coalición de buena parte de su electorado. Un segundo punto que me parece fundamental es que JxC no fue el depositario del descontento respecto del peronismo, pese a que Bullrich fue quien mejor sintonizó con el espíritu más radicalizado de las bases, con un perfil más ideológico y definidamente conservador, de centroderecha, con una idea marcadamente antiperonista. El primer lugar fue para Milei, pero, especialmente, se puede destacar que Milei se hizo fuerte en lugares donde era fuerte el voto de JxC, como por ejemplo en Córdoba y Mendoza.

Eso es muy sorprendente: dos bastiones de Juntos por el Cambio fueron arrebatados, al menos temporalmente, por Milei. Entonces, a pesar de haber resuelto la interna, se encuentran que aparece un elemento externo con más posibilidades que ellos, con más penetración en el electorado y que se llevó los votos que consideraban propios. El tercer punto es que la candidata que ganó la interna es la que más se parece a Milei, la que tiene el discurso más radical y más duro para avanzar con reformas económicas, de mano dura en materia de seguridad. Con lo cual tiene una gran dificultad para encontrar cuál será su perfil de cara a octubre. Lo que apareció en los últimos días es que JxC quiere mostrarse como una opción más sólida, con una mejor estructura política, con los votos necesarios en el Congreso, para llevar a cabo varias de las ideas que propone Milei.

- T: Milei presenta a Bullrich como "una segunda marca" suya. ¿Cómo podría Bullrich diferenciarse de esa calificación?

- GV: Creo que va a jugar la ficha de que puede llevar a cabo un cambio económico, social y político en el sentido que lo plantea Milei, pero teniendo la dificultad que significa que buena parte de los votantes de Milei son votantes de JxC descontentos y defraudados por diferentes motivos. Hay una parte del voto de Milei que expresa el descontento y frustración que se dirige a las dos coaliciones: al peronismo y a JxC. Esos votantes los ven como "la casta", entonces es complicado hablarles.

T: ¿La disputa interna que hubo entre Bullrich y Larreta, que por momentos fue virulenta al menos desde lo discursivo, propició también esa salida de votos de JxC hacia Milei?

GV: Pareciera que la virulencia de la pelea interna lo que hizo fue concentrar la energía de los candidatos únicamente en esa disputa y no en un discurso de cara a la sociedad. Me parece que desgastó la imagen de la coalición frente a buena parte de los votantes.

T: Después de las PASO Macri tuvo gestos de acercamiento a Milei, quien inclusive hasta le abrió la posibilidad de convocarlo a ser parte de un futuro gobierno suyo. ¿Imagina cuál será el rol que tendrá el expresidente en ese tiempo hacia las elecciones?

GV: Es llamativo lo de Macri porque no queda muy claro qué va a hacer. Ciertamente, desde que quedó claro que no puede ser candidato de JxC y que no es el líder indiscutido de la coalición, está buscando su lugar en la política. Va y viene con diferentes posturas. Me parece llamativo que Macri boicotee el partido que construyó. Quizás sea parte de ese coqueteo el hecho de mostrarse como el posible puente con Milei, algo que parecen no poder los demás dirigentes del PRO y que le sirve como un lugar de privilegio. Pero me resulta extraño que esté dispuesto a sacrificar su partido por alguien como Milei. No digo que eso no vaya a pasar, pero sería muy extraño.

T: ¿Qué respuesta puede tener Macri a esa postura favorable a Milei desde los otros socios de JxC?

GV.: Estamos en tiempos electorales, pero sí queda claro que un posible acercamiento de un sector del PRO encabezado por Macri hacia Milei tensionaría demasiado a la coalición y generaría mucho ruido con los socios radicales y de la Coalición Cívica. Repercutiría negativamente sobre la condición de JxC y significaría un realineamiento importante de la fuerza. (Télam)