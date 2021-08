Funcionarios y diputados nacionales se sumaron hoy al repudio que generaron en las últimas horas las afirmaciones misóginas del legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Fernando Iglesias contra la actriz Florencia Peña por su visita a la residencia de Olivos en mayo del año pasado.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, repudió las declaraciones "cargadas de odio y misoginia" de Iglesias y de Waldo Wolff, también diputado de Juntos por el Cambio, contra la actriz y conductora y señaló que hay que analizar si "cabría algún tipo de sanción" sobre ellos en la Cámara baja.

"Es muy penoso, todo lo que salió forma parte del discurso del odio, el enojar más a la gente. La oposición genera noticias falsas y después la realidad lo va aclarando todo", dijo el funcionario esta mañana en declaraciones a radio Diez.

En ese marco, Cafiero indicó que los dichos de los dos diputados de Juntos por el Cambio forman parte "de una derecha reaccionaria antidemocrática que está surgiendo en todo el mundo y tienen su expresión en la Argentina".

El jefe de Gabinete evaluó que "si ese es el debate que propone parte de la oposición" de cara a las elecciones legislativas "va a ser un debate muy pobre" y agregó: "Repudiamos estos hechos que son muy canallescos".

Iglesias había cuestionado en las últimas horas a través de Twitter la visita que Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la Residencia de Olivos, en el marco de las reuniones que el presidente Alberto Fernández mantuvo con representantes del ambiente artístico para analizar la situación del colectivo de actores afectado por la pandemia de coronavirus.

El diputado de Juntos por el Cambio se refirió a ese encuentro como un "escándalo sexual", lo cual generó los rechazos de diferentes sectores, incluso de su mismo espacio político.

Ante ese hecho, ayer un grupo de diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT), encabezadas por Gabriela Cerruti, presentaron un proyecto de resolución, para pedir la exclusión de Iglesias del cuerpo por sus declaraciones misóginas, que podría ser tratado en las próximas semanas, tras ser debatido en comisión cuando se retome la actividad del cuerpo, tras el receso de invierno.

Las afirmaciones de Iglesias generaron también el repudio de la precandidata a diputada nacional por el FdT Victoria Tolosa Paz, quien calificó de "violentas" las actitudes del diputado del PRO y sostuvo que "no es la primera vez que ataca a una mujer desde el prejuicio y la falsa moral".

"Es tiempo de no tolerar más sus actitudes, ni las actitudes de quienes se suman a sus misóginas expresiones, como fue el caso de su compañero de banca Waldo Wolff", manifestó la precandidata en su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo se solidarizó con la actriz por haber sido "víctima de violencia de género" y repudió "cualquier forma de violencia machista contra las mujeres".

"Desde Abuelas de Plaza de Mayo nos solidarizamos con Florencia Peña, víctima de violencia de género, y repudiamos cualquier forma de violencia machista contra las mujeres", señaló el comunicado difundido hoy por la organización a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, la ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, afirmó que no debe haber "ninguna tolerancia a la violencia sexista" porque es algo " inaceptable" y reclamó que la Cámara de Diputados tome "acciones" en relación a los dichos formulados por Iglesias.

"Todos pedimos que se aplique el artículo 66 de la Constitución que implica la expulsión del diputado Iglesias del cuerpo. Es una situación muy grave. No es la primera vez que sucede, pero en este contexto cultural, social y político no podemos ni queremos dejarlo pasar. Nos parece importante que haya una sanción", afirmó, por su parte, la diputada Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la cámara baja.

También, la diputada nacional por Santa Fe Patricia Mounier expresó su acompañamiento al pedido de exclusión del legislador del PRO y dijo que "es una constante en él agredir a las mujeres, a los dirigentes sindicales y quienes somos diputados y dirigentes somos doblemente agredidos".

"Me parece que acá pasó todo límite, es una barbaridad lo que dijo él y su compañero de banca, que celebró esos dichos" haciendo referencia a Wolff, aseveró Mounier en declaraciones a la prensa.

En tanto, senadores y senadoras del FdT se solidarizaron hoy con Florencia Peña y acusaron a Iglesias de "menospreciar y destratar a las mujeres".

Bajo el título "otra vez la violencia machista", los miembros del bloque oficialista en el Senado rechazaron y repudiaron en un comunicado las expresiones de Iglesias por entender que se trata de "exteriorizaciones misóginas, machistas" que "configuran violencia de género".

En el escrito, que lleva la firma del presidente de la bancada José Mayans, y de la vicepresidenta, Anabel Fernández Sagasti, los legisladores del oficialismo desaprobaron además la actitud del compañero de Wolff.

Las afirmaciones de Iglesias generaron rechazo incluso entre colegas de su propio espacio político.

Las primeras reacciones dentro de JxC fueron ayer por parte del presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y de su par en la cámara baja Silvia Lospennato, pero a medida que el escándalo crecía se sumaron más voces de dirigentes de JxC en repudio a las palabras de Iglesias.

Referentes mujeres de Juntos por el Cambio, encabezadas por la primera precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, rechazaron hoy las descalificaciones del diputado de su espacio hacia Peña.

Si bien el lunes Vidal había respaldado a Iglesias, que integra la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires de JXC y busca revalidar su banca, al señalar que estaba "orgullosa de toda la lista" que la acompaña, la exgobernadora volvió sobre sus dichos en las últimas horas y aseguró que, "como mujer" no puede "acompañar esa manera de expresarse".

Anoche, en una entrevista en el canal de noticias TN, Vidal buscó diferenciarse de Iglesias: "No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Como mujer, no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que, si queremos de verdad avanzar a una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones".

En sus declaraciones de ayer, Vidal consideró, no obstante, que las palabras de su compañero de lista no son el foco y apuntó contra las medidas dictadas por el presidente Alberto Fernández para enfrentar la pandemia de coronavirus al señalar que "él mismo no cumplió".

Hoy también se sumaron cuestionamientos a Iglesias por parte de las diputadas del radicalismo, Karina Banfi, Carla Carrizo y Roxana Reyer (UCR-Santa Cruz), así como de Paula Oliveto de la Coalición Cívica. (Télam)