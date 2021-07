Funcionarios y abogados que participaron hoy de la audiencia pública del Tribunal Oral Federal (TOF) 8 por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, previo a una resolución sobre la nulidad de la causa, calificaron a esa investigación como "mamarracho jurídico".

En el marco de la audiencia expusieron la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la abogada Graciana Peñafort, quien leyó un comunicado del fallecido excanciller Héctor Timerman tras su indagatoria en la causa en 2017.

La vicepresidenta dijo que la causa en la que se investiga la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán en el marco del expediente por el atentado a la AMIA es un "disparate judicial, institucional y político", y aseguró que fue reabierta por jueces que se alinearon con el expresidente Mauricio Macri.

"Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país", manifestó la expresidenta, que expuso por más de una hora ante el tribunal.

MIRÁ TAMBIÉN Señalizaron una comisaría de Campana que funcionó como centro clandestino de detención

En ese sentido, sostuvo que "es un disparate judicial, institucional y político esta acusación" y señaló que lo único que guio sus decisiones en relación al caso AMIA fue la búsqueda de la verdad.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, por su parte, dijo que su "aparición en este mamarracho jurídico tiene que ver con tratar de golpear no solo" a su "organización, sino a muchísimas organizaciones y a la militancia política en general que acompañó a Néstor y a Cristina".

"Creo que es por eso que uno es parte de esta causa bochornosa y, en función de eso, quería hablar para reivindicar a esa militancia, a esos miles y miles de compañeros y compañeras que permanentemente han sido estigmatizados y lo siguen siendo", dijo Larroque, uno de los imputados en la causa, en la audiencia que se hizo de forma virtual.

El viceministro de Justicia, a su vez, calificó como "vergonzosa y escandalosa" la prueba de las reuniones del expresidente Macri con los jueces que reabrieron la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y reclamó que se decrete la nulidad de la causa.

MIRÁ TAMBIÉN La provincia de Buenos Aires entregó la tercera etapa del Fondo para la Cultura y el Turismo

Mena, que también ocupó cargos ejecutivos en el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que la causa en la que está imputado es parte de una persecución judicial que encabezó en su momento el expresidente Macri y aseguró que en el trámite de ese expediente "se perdieron las reglas más básicas del derecho penal y, mucho más lamentable, las del sentido común".

En tanto, Peñafort leyó llorando ante el Tribunal un texto escrito por el fallecido exministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, sobre su indagatoria en 2017, en el que aseguró que ese instrumento con Irán "tenía solo un objetivo: terminar con la parálisis de casi dos décadas de la causa" y "encontrar y juzgar a los responsables" del atentado a la mutual judía.

El excanciller sostuvo en el comunicado leído por la abogada: "Sentí, con la firma del memorándum, la profunda emoción de encontrar el camino para encontrar y culpar a los autores del atentado de la Amia" y señaló que "nunca me imaginé la explosiva reacción que desataría este caso".

"No solicitamos el levantamiento de las alertas rojas, por el contrario, me comuniqué con el responsable de Interpol para asegurarme que se mantendrían", expresó el excanciller en otra parte del comunicado y aseguró que "no negociamos a cambio del acuerdo para llegar a la Justicia ni el comercio de granos, ni de petróleo ni de nada".

La abogada pidió que "cuando esta causa termine, le pido al tribunal que se encargue de limpiar expresamente el nombre de Héctor Timerman, que se murió difamado por esta causa"

Las exposiciones se realizaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8, en el marco de la audiencia en la que comenzaron a tratarse los pedidos de nulidad formulados contra la causa reabierta en 2016 por la Cámara Federal de Casación Penal y que tiene su origen en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. (Télam)